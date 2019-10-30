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9:28

Уволенный из-за дела Голунова полковник попробует через суд восстановиться на службе

фото ЗакС политика Уволенный из-за дела Голунова полковник попробует через суд восстановиться на службе

Городской суд столицы рассмотрит иск отставного полковника полиции Андрея Щирова, уволенного со службы из-за дела Ивана Голунова, информирует "Эхо Москвы". Силовик просит восстановить его на прежней должности - начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления внутренних дел по Западному округу Москвы. Ответчиками в иске Щирова указаны столичный главк МВД и УВД, в котором он служил. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Baza пишет, что в этом месяце Мосгорсуд отказался восстановить в должностях двух других полицейских, задерживавших Голунова. Их дела также рассмотрели в закрытом режиме.

Напомним, 9 октября суд отказался удовлетворять иск бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, пытавшегося восстановиться на службе после увольнения из-за дела Голунова.

Журналиста задержали в начале июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков: при обыске полицейские достали из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Сначала Голунову отказывали в проведении необходимых экспертиз, затем, когда их наконец провели, следов употребления журналистом запрещенных веществ выявлено не было. Следствие установило, что наркотики ему подкинули при задержании.

На фоне возмущения общественности и пикетов в поддержку Голунова с корреспондента сняли обвинения. Спустя пару дней президент Владимир Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина. Затем уволили четырех сотрудников полиции ЗАО Москвы, был наказан глава пресс-службы московской полиции Юрий Титов – за публикацию фотографий, выданных за снимки из квартиры Голунова. По некоторым данным, на уволенных сотрудников завели уголовное дело.

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