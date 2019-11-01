Депутаты предложили регулировать театральную деятельность в Петербурге

Заслуженная артистка России и депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Анастасия Мельникова вместе с депутатом-однопартийцем Денисом Четырбоком внесли на рассмотрение парламента региональный законопроект о театральной деятельности.

В первой статье проекта нового закона говорится, что он призван обеспечить свободу художественного творчества и высокий уровень культурной среды в Петербурге. Далее депутаты определяют основы региональной политики и полномочия органов власти в области театральной деятельности. Законодательная – пишет законы и следит за их исполнением. Исполнительная – принимает и реализовывает государственные программы, а также создает условия для деятельности творческих коллективов.

Кроме того, в ведении правительства будет находиться реестр всех театров Петербурга. Сами авторы законопроекта в течение нескольких дней так и не смогли прокомментировать ЗАКС.Ру свою инициативу. По словам пресс-секретаря Дениса Четырбока Ростислава Серикова, этот реестр поможет людям найти театр рядом с домом. Сейчас такого «легального» перечня нет, сообщил представитель депутата.

- Разные сайты есть, где и билеты продаются, это всё имеется. Но проблема в другом: у нас нет ни одного легального источника информации, что у нас и как расположено. Мы предлагаем сделать реестр, куда будут включены все театры. Приведу пример: Кировский район, у нас два театра маленьких. Это «Театр у Нарвских ворот» и театр «Время». Об этих театрах практически никто не знает, хотя там очень прекрасные спектакли проходят. Денис Александрович лично посещал их. О них, к сожалению, мало кто знает. Поэтому должен быть реестр, который будет показывать, например, если ты живешь где-то на Большевиков, у тебя рядом есть такие-то театры, - пояснил Сериков.

Он добавил, что законодатели предполагают создание сайта с перечнем театров, их адресов и репертуаров. Окончательное решение о форме реестра примет правительство города, уточнил пресс-секретарь Четырбока.

Согласно тексту документа, законодательная и исполнительная власти должны вести информационную, организационную и финансовую поддержку петербургских театров. Большую часть полномочий возложат на неназванный в законе орган исполнительной власти, который будет заниматься выпуском информационно-методических материалов, отвечать за методическое оснащение театров, координировать их взаимодействие с городскими властями и вести учет. Таким органом власти должен выступить комитет по культуре. Представитель Четырбока пояснил, что раньше вся эта работа проводилась «грубо говоря, по желанию», а благодаря закону помощь театрам станет обязательной. Глава комитета по культуре Константин Сухенко для комментариев был недоступен.

На «нулевых» чтениях проекта бюджета 2020 года депутаты поддержали Константина Сухенко, рассказавшего о недофинансировании объектов культуры. Город, по его словам, не строит новые театры, а у старых ремонтирует в лучшем случае только фасады. Когда законопроект о финансовой политике Петербурга в 2020 году был сверстан, депутат Андрей Васильев во время очередного заседания БФК с сожалением отметил, что дополнительных денег на культуру у правительства так и не нашлось.

София Саттарова, Сергей Еремеев

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