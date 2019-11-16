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16:25

Ходорковский поддержал Вишневского, невольно ставшего жертвой скандала

фото ЗакС политика Ходорковский поддержал Вишневского, невольно ставшего жертвой скандала

Бизнесмен-экспат Михаил Ходорковский вступился за петербургского депутата Заксобрания Бориса Вишневского, который некоторое время назад стал объектом внимания СМИ, имеющих сомнительную репутацию.

У себя в Instagram Ходорковский выложил фотографию с парламентарием и высказал мнение, что его преследуют "из-за позиции по городскому бюджету".

Ранее Вишневский предложил ряд своих корректив в бюджет Петербурга 2020 года. В частности, он предложил направить "миллиарды с пропаганды, банкетов Беглова, ЗСД и разгона митингов - на транспорт, науку, расселение коммуналок и «Ночлежку»".

Напомним, некоторое время назад ряд СМИ, которые, как считается, входят в медиаимперию Евгения Пригожина, выпустили материалы о якобы недостойном поведении Вишневского по отношению к первокурсницам РГПУ имени Герцена. Сам депутат сообщил, что никогда не вел лекции у студентов первого курса. За Вишневского вступились союзы журналистов Москвы и Петербурга, а также коллеги по ЗакСу: депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой установить источник критических публикаций о "яблочнике". 

Следует отметить, но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который не так давно заявил, что его и Вишневского связывает "настоящая мужская дружба", вступиться за "друга" так и не решился.

Ранее Вишневский обратился в полицию с заявлением о клевете.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:58    
К Вишневскому такая грязная ложь не пристанет

17:43    
...Ну что возиться, коль жизнь осудит.

17:37   Виталина  
Ходорковский заступился за Вишневского?
С такой "поддержкой" верить в его невиновность просто смешно.

16:54    
Мошенник-олигарх поддержал проходимца-депутата!

16:32    
деньжат подкинул НА ПРЕЗИКИ

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