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16:12

Макаров отказался комментировать критические публикации о Вишневском

фото ЗакС политика Макаров отказался комментировать критические публикации о Вишневском

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил, что не комментирует «слухи, домыслы». Такое заявление он сделал на брифинге после заседания парламента 13 ноября в ответ на вопрос о том, кто стоит за критическими публикациями в ряде СМИ о депутате от «Яблока» Борисе Вишневском

Глава городского парламента рассказал, что в ЗакС не поступало никаких обращений или заявлений по сложившейся ситуации. Макаров напомнил, что депутаты самостоятельно обратились в правоохранительные органы с целью выяснить, кто стоит за информационной кампанией против Вишневского. По мнению спикера ЗакСа, органы и должны заниматься этим вопросом.

- Это дело правоохранительных органов, это будет расследоваться. Обычно я слухи, домыслы не комментирую. Мы живем в правовом государстве. Не интернет определяет отношение к человеку или степень вины человека, определяет суд, - заявил Макаров.

Напомним, издания, которые в СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, выпустили материалы о якобы недостойном поведении Вишневского по отношению к первокурсницам РГПУ имени Герцена. Сам депутат сообщил, что никогда не вел лекции у первокурсников. За Вишневского вступились союзы журналистов, а также коллеги по ЗакСу – депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой установить источник критических публикаций о «яблочнике». 

София Саттарова


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17:50    
Макаров знает, что Вишневский любит молоденьких девочек...

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