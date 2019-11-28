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28 ноября, 15:02

Вопросом транспортировки радиоактивных отходов займется рабочая группа ЗакСа

фото ЗакС политика Вопросом транспортировки радиоактивных отходов займется рабочая группа ЗакСа

Комиссия по экологии Заксобрания на заседании 28 ноября решила создать рабочую группу, которая изучит ситуацию с перевозкой радиоактивных отходов через Петербург, сообщил ЗАКС.Ру беспартийный депутат Михаил Амосов.

В рабочую группу помимо него вошли единороссы Сергей Купченко и Роман Коваль. Последнему поручено руководить работой.

- Я высказывал мысль, что нужно вернуться к практике, когда ядерные отходы везут не через пятимиллионный город, а, скажем, через Усть-Лугу, - рассказал Амосов. – Я уже дал команду моим помощникам собирать информацию в СМИ. Думаю, что от депутатской группы мы обратимся к структурам, которые занимаются вопросом контроля за ядерной безопасностью.   

Депутат считает, что итогом деятельности рабочей группы должен стать проект постановления Законодательного собрания.

Ранее обеспокоенность провозом урановых «хвостов» через территорию Петербурга выразил депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский. Представители госкорпорации «Росатом» заверили политика в полной безопасности транспортировки.

Напомним, во вторник, 26 ноября, в петербургский порт пришел корабль «Михаил Дудин» с 600 тоннами обедненного гексафторида урана. Урановые «хвосты» транспортируют из немецкого города Гронау на полигоны «Росатома» в Свердловской области. Разгрузка судна началась рано утром 28 ноября. За последние несколько дней состоялось несколько акций против ввоза отходов в Петербург.

Всего из Германии в различные регионы России за три годы планируется доставить 12 тысяч тонн урановых «хвостов».

Гексафторид урана с 2005 года официально признан радиоактивными отходами. Экс-глава «Росатома» Сергей Кириенко в 2009 году объявил, что Россия отказалась от ввоза урановых «хвостов» из Европы и намерена только выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а срок их действия продляться не будет.


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28 ноября, 21:16    
18:28
Меня позабавила столь необычная реакция вашего организма на мою краткую реплику.
Что же будет с вами, когда вы отхлебнете радиактивных отходов из путинского Росатома?

28 ноября, 18:28    
16-49 Если бы можно было превратить энергию вашего патриотического пафоса в механическую энергию, то канаву для осушения участка можно вырыть длиной метров 5. А так на выходе только продавленный диван и пустые пивные бутылки. Да, ещё можно прибавить патриотический трёп с собутыльниками. Пол весь в желчи.

28 ноября, 17:03    
Надо сказать спасибо, что эти отходы не оставят где-нибудь в черте города. В принципе, до России уже довезли, зачем ещё какие-то лишние расходы по транспортировке?

28 ноября, 16:49    
Вы вообще нормальные люди там?
Это как - везти радиоактивные отходы надо через Усть-Лугу?
Превращать свою страну в свалку радиоактивных отходов для других стран - это нормально?
Чтобы банда преступников наживалась на превращении своей территории в опасный могильник?
И это - вся цена великому государственнику Путину?
Это и есть настоящая цена его патриотизму, его государственной мудрости?
Тогда она не больше, чем у обычного трупного червя.

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