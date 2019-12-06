Фигуранта "Московского дела" Емельянова осудили условно

Мещанский суд Москвы постановил, что фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова возможно осудить без реального лишения свободы, передает «Медиазона».

Обновлено 13:25 После технического перерыва суда стало известно, что Емельянова приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в три года. Его освободили в зале суда.

Суд признал Емельянова виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), передает «Новая газета» в Telegram-канале. По версии суда, он участвовал в несогласованном митинге и решил применить насилие к потерпевшему росгвардейцу «с целью воспрепятствования его служебной деятельности».

Судья сочла, что свидетели защиты руководствовались субъективным мнением, и их показания не могут быть доказательством, но при этом показания потерпевшего росгвардейца она назвала «логичными, объективными и обоснованными». Смягчающими обстоятельствами признано то, что Емельянов - сирота, имеет на иждивении пожилых родственников и астматик.

Емельянов на акции протеста 27 июля в Москве потянул бойца Росгвардии за форму. Сам он объяснил свои действия тем, что «почувствовал гражданскую ответственность перед людьми», к которым силовики применяли спецсредства, и «взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии».

«И со своей стороны я вины в том, что пытался спасти человека, не вижу», - заявлял Емельянов в суде.

Бабушка Емельянова, Тамара Андреевна, беспокоилась, придет ли кто-то на суд к ее внуку, кроме нее и журналистов, сообщила Елизавета Нестерова в своем Telegram-канале. Пришли несколько десятков человек, многих не пускали даже в коридор суда, говоря, что в зале уже слишком много людей. Среди присутствовавших были политик Алексей Навальный и муниципальный депутат Илья Яшин.

Также к залу подошел бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон. В соседнем Тверском суде рассматривается его административное дело по митингу 27 июля. Конона задержали накануне, как и еще одного экс-фигуранта «московского дела», Сергея Абаничева. Суд сделал перерыв в рассмотрении дела Конона, чтобы его адвокат Григорий Червонный смог участвовать в заседании.

Сегодня, 6 декабря, суды Москвы вынесли приговоры по нескольким связанным с акцией 27 июля делам. На три года условно был осужден студент ВШЭ Егор Жуков, приговорен к штрафу Павел Новиков. Никита Чирцов осужден на год колонии общего режима.

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