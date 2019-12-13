18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:56

Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тысяч рублей за акцию протеста 3 августа в Москве

фото ЗакС политика Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тысяч рублей за акцию протеста 3 августа в Москве

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск Мосгортранса к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова на 657 тысяч рублей из-за акции протеста 3 августа, передает «МБХ медиа».

Истцы заявили, что из-за митинга оказались заблокированы улицы Трубная, Пушкинская площадь, Старый и Новый Арбат и Бульварное кольцо, и проходившие через них маршруты простаивали. Представитель «Мосгортранса» заявил, что компания не может отвечать за действия полиции и нести убытки из-за того, что полиция «делает свою работу».

Адвокат ответчиков Алексей Молокоедов возразил, что объективных доказательств перекрытия дорог нет, как и доказательств того, что это связано с действиями участников акции. По его словам, полицейские не зафиксировали ни одного административного нарушения, связанного с перекрытием улиц.

Албуров предложил «Мосгортрансу» взыскать убытки из-за ежедневного перекрытия дорог с президента Владимира Путина. Представитель «Мосгортранса» в ответ заявила, что Путин компании убытков не приносит.

Ранее «Мосгортранс» взыскал с оппозиционеров 1,2 млн рублей за другую акцию протеста – 27 июля. Среди ответчиков были Алексей Навальный, сотрудники ФБК и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

Из-за акций протеста деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали, кроме Мосгортранса, ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитенпрокурор столицы, одна из лапшичных сети «Тянем-потянем». 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

6 декабря, 20:28 Фигурантов "московского дела" Лесных и Мартинцова приговорили к реальным срокам в колонии

6 декабря, 15:47 Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей

5 декабря, 13:46 Медведев о летних протестах в Москве: В обществе есть запрос на справедливость

29 ноября, 13:05 Мосгорсуд оставил в силе взыскание 1,2 млн рублей с оппозиционеров в пользу "Мосгортранса"

25 ноября, 12:34 МВД предоставило нечитаемые листы взамен пустых по иску к оппозиционерам

22 ноября, 11:59 МВД объяснило ошибкой пустые листы бумаги в качестве доказательств вины оппозиционеров

21 ноября, 20:54 "Новую газету" оштрафовали за мат в трансляции с митинга 27 июля

18 ноября, 13:58 Мосгорсуд отказал в жалобе дизайнеру, которому сломали ногу при задержании до митинга

8 ноября, 16:59 Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве

8 ноября, 12:10 МВД Москвы попыталось доказать вину оппозиционеров пустыми листами бумаги


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:18 Организатором убийства Шеремета считают автора гимна Сил спецопераций Украины

12:57 Мединский известил, что работа в Минкульте сделала его "толстокожим"

12:46 Члены СПЧ направили новые поправки в законопроект о домашнем насилии

12:36 Муниципал: Суд снова приостановил рассмотрение дела о расформировании ИКМО «Екатерингофский»

12:30 Госдума запретила использовать декларации для возбуждения уголовных дел

12:22 Муниципал: В МО №72 не могут найти щебень, закупленный экс-главой администрации в последний день работы

11:56 Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тысяч рублей за акцию протеста 3 августа в Москве

11:43 Путин сделал и.о. главы Иркутской области Кобзева генералом-полковником

11:33 The Daily Telegraph, The Times и The Nation не удалили статьи о Дерипаске по решению суда РФ

11:12 Новая партия урановых «хвостов» ожидается в Петербурге 18 декабря

11:11 Депутаты ЗакСа хотят финансово поддерживать появление новых креативных пространств

10:45 "Россия 1" анонсировала большое интервью с Зеленским: президент Украины это опровергает

10:21 Евросоюз в очередной раз на полгода продлил антироссийские санкции

9:56 Вслед за российскими и петербургские туроператоры стали продавать путевки в Сирию

9:26 Госдума хочет штрафовать за обучение в иностранных центрах НКО, где якобы готовят лидеров протестов

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru