ЗакС и Дроздов в кресле спикера

Законодательное собрание Петербурга первое в 2020 году заседание провело без своего председателя. Вячеслав Макаров уехал в Москву слушать послание Владимира Путина Федеральному собранию. Хотя в повестку ЗакСа включили вопросы, по которым вряд ли ожидались острые дискуссии, заседание было неспокойным. Оппозиционные депутаты возмущались увеличением взносов за капремонт, удорожанием стоимости проезда по ЗСД и другими предновогодними “подарками” от Смольного.

Уехавшего в столицу спикера 19 января подменял его заместитель Анатолий Дроздов. Роль председательствующего была для него вновинку. Вячеслав Макаров в принципе очень редко пропускает заседания, предпочитая переносить их на другие дни, лишь бы держать под контролем происходящее в Большом зале Мариинского дворца. В крайнем случае, если спикеру нужно куда-то отлучиться, заседания обычно ведет другой его зам Сергей Соловьев.

На этот раз Соловьев был на подстраховке у Дроздова, несколько раз подсказывал, когда тот забывал что-то сказать или говорил неправильно. К концу заседания председательствующий освоился, вел себя увереннее и даже сделал замечание Александру Егорову из “Справедливой России”, когда тот разговаривал с другими депутатами. С другой стороны, выступавших Дроздов не прерывал и даже хвалил, когда те укладывались в регламент.

Вопросов в повестке было десять. Почти по всем из них высказался лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев. Он был самым активным из депутатского корпуса. Первую дискуссию эсер начал уже при формировании повестки. Он возмутился тем, что ЗакС не спешит рассматривать законопроект его фракции о запрете бестабачных никотиновых смесей, так называемых снюсов. Аналогичная инициатива в начале декабря была внесена в Госдуму, однако многие регионы не стали дожидаться федерального закона и начали запрещать снюсы на местах. Ковалев удивился, что этого до сих пор не произошло в Петербурге, где производят многие никотиновые смеси.

Петербургские единороссы тоже подготовили законопроект о снюсах. Однако они предлагают запретить их продажу только лицам до 18 лет. Это коррелируется с федеральной политикой партии. Первый замглавы фракции “Единая Россия” в Госдуме Андрей Исаев еще 17 декабря заявил, что законодательство пойдет по пути “исключения продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним”.

- Полный запрет этих веществ. Потому что если только несовершеннолетним запрещать, это значит, что они будут открыто продаваться, - позже обозначил свою позицию журналистам Ковалёв. - Проблема в том, что никто не будет следить, кому это продается. Нужно полностью исключить любую легальную продажу этих веществ. А дальше нужно вносить инициативу о приравнивании такого чистого никотина к психотропным веществам.

По мнению депутата, законопроект эсеров нужно было принять сразу в трех чтениях на первом же послепраздничном заседании Заксобрания. Однако большинство парламентариев решили, что вопрос не стоит даже рассматривать. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок сообщил, что к документу “Справедливой России” были замечания юридического управления ЗакСа и призвал Ковалёва не спешить и действовать “не по методу бешеного принтера”.

Беспартийный депутат Максим Резник в очередной раз поднял тему политических репрессий. Во время обсуждения технического законопроекта о мировых судьях оппозиционер произнес речь, в которой назвал современное российское правосудие частью “репрессивной машины” и “опричнины”.

В отсутствие Вячеслава Макарова в полемику с Резником вступил другой единоросс Александр Кущак. Он заявил, что в 2019 году в Петербурге было совершено 48,5 тысяч преступлений, из которых 16,7 тысяч - особо тяжкие.

- Любое преступление можно окрасить в какой-то политический оттенок. Не нужно этого делать в нашем городе, - добавил Кущак.

Сразу несколько парламентариев возмутились двукратным увеличением взносов за капитальный ремонт, о котором многие петербуржцы узнали только в первых числах января, получив квитанции. Все тот же Резник предложил коллегам обратиться по этому вопросу к губернатору Александру Беглову, как это уже сделал “яблочник” Борис Вишневский. А эсер Ковалев призвал вернуть правовую норму, по которой тарифы на капремонт устанавливаются законом, а не распоряжениями Смольного.

- Обещали, что повышение будет, но постепенное. Но правительство внесло предложение в бюджет о том, чтобы уменьшить бюджетные вложения в капремонт на 3 млрд рублей. Вот они хотят эти 3 млрд снять с граждан, - заявил Ковалёв.

Уже спустя час заседания, когда лидер фракции эсеров взял слово по очередному вопросу, единороссы полушутя попросили его говорить быстрее, чтобы успеть к началу трансляции выступления Путина.

Успели. Хотя перед посланием президента им еще пришлось выслушать гневную речь лидера петербургского отделения КПРФ Ольги Ходуновой. Коммунистка записалась выступать во время обсуждения законопроекта о порядке контроля за сохранностью жилья, в которых проживают дети-сироты. Разделив беспокойство за судьбы сирот, Ходунова призвала не забывать и о детях родителей, которые теперь вынуждены больше платить за капремонт и проезд по Западному скоростному диаметру. По словам депутата, без новогодних подарков остались дети рабочих “Метростроя”, ожидающих зарплаты сразу за несколько месяцев.

- Мы не должны уходить и прятаться от этой лицемерной ситуации, которая повысит социальную напряженность в городе, - резюмировала руководитель фракции КПРФ.

Заседание Заксобрания продлилось полтора часа. В самом конце депутаты утвердили постановления о награждении дипломами ЗакСа сотрудников Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета и директора лицея № 387 Инне Васьковой. Проголосовав по обоим вопросам, депутаты расслабились и стали больше общаться между собой. Дроздов призвал всех к порядку, но тут же обнаружил, что темы для обсуждения закончились:

- Еще два документа, наберитесь терпения. “Решение Законодательного собрания Санкт-Петербурга о награждении почетным дипломом Законодательного собрания Санкт-Петербурга федерального государственного”... А это мы уже сделали. А, всё приняли.

В следующий раз депутаты соберутся вместе через среду, 29 января. Ближайшее заседание решили отменить, так как оказалось, что обсуждать пока нечего. По словам депутата Четырбока, профильные комиссии и комитеты еще не успели обсудить инициативы, внесенные после 18 декабря.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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