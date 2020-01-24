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19:27

Вишневский оспаривает отказ Смольного считать медсанчасть на Одоевского культурным наследием

фото ЗакС политика Вишневский оспаривает отказ Смольного считать медсанчасть на Одоевского культурным наследием

Лидер фракции "Яблока" в петербургском парламенте Борис Вишневский направил свой письменный протест против отказа КГИОП признавать старинную медсанчасть у метро "Приморская" объектом культурного наследия в городскую прокуратуру, о чем говорится в Telegram-канале депутата.

"Завтра в 12.00 буду на народном сходе у медсанчасти. Снести не позволим. Не выйдет. Потому что и против лома есть прием", - добавил к выложенному скану обращения политик.

Напомним, что решение о судьбе медсанчасти на улице Одоевского принималось в скандальной обстановке. Тогда депутат ЗакСа Максим Резник и другие парламентарии раскритиковали решение чиновников. Позже Резник в разговоре с ЗАКС.Ру рассказал, что члены группы требовали вынести на голосование обсуждение или рассмотрение вопроса о статусе здания, но глава КГИОП пытался игнорировать их призывы, а затем ушел, объявив заседание рабочей группы закрытым.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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