Резник раскритиковал конституционную реформу с трибуны ЗакСа

Беспартийный депутат Максим Резник во время обсуждения на заседании петербургского Заксобрания послания Владимира Путина Федеральному собранию России заявил, что ему противно, когда весь парламент голосует одинаково.

Оппозиционер имел в виду единогласное принятие в первом чтении президентских поправок в Конституцию депутатами Госдумы. Происходящее в стране Резник назвал «туркменбашизацией».

- Президент России, который правит страной 20 лет, говорит, что собирается оставаться у власти навсегда, - прокомментировал послание Резник.

Путин 15 января в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил внести в Конституцию ряд поправок. Среди них - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

Госдума в первом чтении одобрила соответствующий проект закона. ЦИК может провести общенародное голосование по поправкам 12 апреля.

Сергей Еремеев

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