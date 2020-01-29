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18:12

Удальцов поддерживает приоритет российского права над правом "ходорковских"

фото ЗакС политика Удальцов поддерживает приоритет российского права над правом "ходорковских"

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, не принимая всех предложенных президентом поправок в Конституцию в форме единого пакета, поддержал инициативу установления приоритета отечественной юрисдикции над международной.

"А я считаю, это правильно. Мы тут не должны подпевать полностью Ходорвковскому там условному. Извините, у ходорковских и иже с ним свои цели. Они в девяностые, извините, Россию на распродажу выставили. Сейчас распродажа продолжается, но тогда мы вообще были близки к полной капитуляции. И сейчас нам ходорковские будут рассказывать, что и как? Это просто недопустимо", - заявил он на YouTube-канале своей политической организации.

Вместе с приоритетом национального права над международным "путинские" поправки в Конституцию предполагают наделение большими полномочиями Госсовет, а также встраивание муниципальной власти в иерархию власти государственной.

Отметим, что международное право ранее помогло самому Удальцову: за процессуальные нарушения в своем уголовном деле, по которому он отсидел 4,5 лет в колонии, ЕСПЧ постановил в ноябре прошлого года Российскую Федерацию выплатить ему 24 тысячи евро штрафа.

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