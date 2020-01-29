Текст Конституции может увеличиться на 50% после внесения поправок

После внесения поправок текст Конституции может увеличиться в полтора раза, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова. Он – сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию.

«С точки зрения объема текст, наверное, увеличится на 50%. Я условно говорю. Сильно увеличится. Но с точки зрения главных вещей и с точки зрения концепции он остается таким, какой он есть», - сказал Крашенников.

По его словам, рабочая группа получает предложения внести изменения в первую и вторую главу Конституции, но их не могут принять, это «не соответствует концепции».

«Поэтому, нравится нам это или не нравится, мы можем так далеко зайти, а это не наша задача, это будет не соответствовать концепции, которая принята в первом чтении. Мы за нее выходить не можем», - подчеркнул Крашенников.

Ранее сообщалось, что среди предложений по поправкам – прописать в преамбуле документа статус России как «державы-победительницы» в Великой Отечественной войне и переименовать президента в «верховного правителя».

Внести поправки в Конституцию предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до максимальных двух, установить приоритет российского права над международным.

ЦИК может провести общенародное голосование по этому вопросу 12 апреля. Законопроект Путина о поправках в Конституцию уже принят Госдумой в первом чтении.