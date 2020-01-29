ЗакС, снюс, ЗНОП

Законодательное собрание Петербурга 29 января наконец-то собралось в полноценном составе. Впервые за рабочую часть января на среду не пришлись командировки спикера Вячеслава Макарова. Обсудить успели многое – от президентских поправок в Конституцию до апарт-отелей и остекления балконов. Второе заседание подряд кипели споры из-за снюса.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов, до своего избрания в городской парламент работавший в руководстве строительного холдинга «Лидер Групп», в первые минуты заседания зачитал свой запрос к губернатору Александрe Бегловe. Рассудов призвал собрать рабочую группу по вопросу возведения гостиниц в Петербурге. По его словам, город болен «эпидемией» строительства «псевдожилья» под видом апарт-отелей. Реализация проекта апартаментов не обременяется для застройщиков необходимостью развивать социальную инфраструктуру, кроме того, получить разрешение на строительство таких комплексов проще, чем на объекты жилой застройки. И хотя формат апарт-отелей предусматривает наличие гостиничного сервиса и рассчитан на сдачу собственниками номеров в аренду, в городе есть проекты, которые фактически представляют собой жилые комплексы, построенные в местах, где возведение жилья не разрешено.

По оценке Рассудова, примерно половина строящихся сегодня в Петербурге комплексов апартаментов можно отнести к «псевдожилью».

- Любой апарт-отель – это все равно своего рода лукавство, - позже прокомментировал депутат от КПРФ ЗАКС.Ру. – Это и не доходный дом, где предоставляется квартира в долгосрочную аренду, и не гостиница, где речь идет о краткосрочной аренде. Вы не берете никаких подписок, у тех, кто у вас приобретает эти так называемые юниты, а по сути квартиры, потому что спроектированы они как квартиры, о том, что он не будет здесь постоянно проживать. Но постоянное проживание внутри апарт-отелей существует и существовать будет.

Если рабочая группа по гостиницам еще только может появиться, то уже в ближайшее время начнет работу петербургская группа по реализации положений послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Пока воплощать в жизнь январские тезисы национального лидера определили только девятерых членов «Единой России» и Максима Яковлева из ЛДПР, на правах председателя бюджетно-финансового комитета. Возглавил рабочую группу вице-спикер Анатолий Дроздов, свою парламентскую карьеру начавший с проталкивания пачки бюллетеней в избирательную урну в далеком 2011 году.

Спикер Вячеслав Макаров заявил, что группа будет открыта и для других депутатов. Однако не все парламентарии горели желанием в нее вступить.

- С моей точки зрения, в послании [Федеральному собранию] главное одно – президент России, который правит страной 20 лет, говорит, что будет оставаться у власти навсегда, - заявил с трибуны беспартийный Максим Резник. – Остальное – это все нюансы, может быть, важные, существенные, но смысл в этом. Если бы был такой юридико-политический термин, я бы применил его – туркменбашизация политической системы.

Вячеслав Макаров снова проявил себя депутатом-градозащитником, выступив с инициативой о защите еще одной зеленой зоны Петроградской стороны. На сей раз парламент одобрил включение в перечень ЗНОП Петровской косы, на территории которой находится Речной яхт-клуб профсоюзов.

Оппозиционные законодатели напомнили спикеру, что объекты, нуждающиеся в защите, есть и в других районах города, помимо Петроградского. Борис Вишневский из «Яблока» даже позвал Макарова на сход защитников доходного дома Басевича на Большой Пушкарской улице в ближайшую субботу.

- Я думаю, вам будут рады, если вы включитесь в защиту этого здания, - добавил «яблочник».

Наконец приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи снюса несовершеннолетним. Пакетики с никотином набирают все большую популярность в России и с декабря отдельные регионы страны начали запрещать или ограничивать их продажу. В Петербурге фракция «Справедливая Россия» предлагала сделать реализацию этих бестабачных смесей полностью незаконной, а единоросс Денис Четырбок по поручению спикера Макарова подготовил законопроект о запрете продавать снюсы только несовершеннолетним.

Парламентское большинство, состоящее из представителей «Единой России», приняло инициативу своего однопартийца, а документ эсеров решило даже не рассматривать. Ковалев на это отреагировал бурно. Дважды – при формировании повестки и перед голосованием – он заявил, что у принятия именно такой редакции проекта закона есть свои интересанты, которым выгодно, чтобы снюс оставался в продаже. Второй раз депутат заявил, что лоббисты фактической легализации вещества есть даже в Мариинском дворце.

Четырбок объяснил, что запретить полную продажу какого-либо товара депутаты ЗакСа не могут, так как это пойдет вразрез с Конституцией и городским законодательством. Тем не менее, ряд регионов страны пошли на такой шаг. Единоросс полагает, что на эти решения может отреагировать прокуратура.

- У нас есть пример – Самарская область, где была попытка запретить продажу алкогольной продукции. Запрет просуществовал несколько месяцев, далее был отменен депутатами, - сравнил Четырбок, общаясь с журналистами в перерыве парламентского заседания.

Председатель городского парламента Макаров на своем традиционном брифинге снова рассуждал о защите горожан от уплотнительной застройки, а их детей – от вредных привычек. Он пообещал еще больше помогать блокадникам и провести честные выборы детского омбудсмена. Но самым трогательным получился ответ на вопрос о вступивших в силу штрафах за незаконное остекление балконов.

- Я, кстати, сам, своими руками застеклил свой балкон. Сам своими руками много лет назад я застеклил свой балкон. Могу сказать в каком году… В конце восьмидесятых годов. И понимаю тех людей, которые десятки лет назад застеклили свои балконы, а теперь у них требуют все разобрать. Тут позиция депутатов Законодательного собрания должна быть однозначная, - заявил спикер.

После перерыва ЗакС рассматривал менее резонансные вопросы. Обсуждение их проходило спокойно и быстро. Обстановка была настолько расслабленной, что единоросс Юрий Гладунов даже попытался пошутить про эпидемию коронавируса, но не смог выговорить его название.

Некое подобие конфликта внезапно возникло только, когда принимали законопроект о «рубке ухода». Несколько единороссов предложили узаконить опиливание деревьев и кустарников с целью защиты растительности. Претензии к документу возникли, в частности, у лидера фракции эсеров Алексея Ковалева. Он обратил внимание, что в тексте законопроекта ничего не говорится о правомерном спиливании растительности.

Выйдя на трибуну, эсер призывал к вниманию представителей «Единой России», включая спикера Макарова. Затем, уже выступая, прервался, потребовав, чтобы депутат Константин Чебыкин перестал отвлекать Дениса Четырбока.

- Не торопитесь, вы же еще не председатель Заксобрания, - заметил на это Макаров.

- Правильное замечание. Но это можно исправить, - отшутился Ковалев.

Позже Чебыкин бросился эмоционально возражать представителю «Справедливой России». Дискуссия продолжилась уже без микрофонов. В итоге законопроект приняли, а Ковалев пообещал подготовить поправки.

Когда все вопросы повестки были рассмотрены, слово предоставили «яблочнику» Вишневскому. Он вернулся к президентским поправкам в Конституцию, предвкушая грядущее рассмотрение этой темы в ЗакСе.

- Поправки в Конституцию, предложенные президентом, немедленно одобренные смехотворной «рабочей группой» из артистов, спортсменов и космонавтов, и в пожарном порядке проведенные через первое чтение в Госдуме, содержательно не аргументированы и юридически не профессиональны. Однозначен только их политический смысл: сохранение и укрепление авторитарной политической системы и обеспечение несменяемости власти, - заявил с трибуны депутат.

Он также пообещал разработать собственные предложения по основному закону страны, сделав его более демократичным. В частности, по мнению Вишневского, в Конституции необходимо закрепить выборность глав городов и субъектов федерации, а также членов Совфеда, прописать положения о добровольной службе в армии и открытости органов государственной власти.

Не все коллеги остались слушать «яблочника». Многие оставшиеся интереса к словам выступавшего не проявляли. Лидер парламентской фракции единороссов Александр Тетердинко задумчиво качал головой, а его коллега по партии Любовь Егорова убаюкивающие возмущения Вишневского какое-то время слушала с закрытыми глазами. Некоторые парламентарии бродили по залу или общались друг с другом. Спорить с докладчиком никто не стал.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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