Второй экс-полицейский по делу Голунова отправился в СИЗО

Столичный Басманный суд отправил в изолятор еще одного бывшего оперативника Дениса Коновалова, участвовавшего в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова, информирует "Медуза".

Час назад аналогичная участь постигла его бывшего коллегу Романа Феофанова. Также сегодня будет выбрана мера пресечения и для других фигурантов разбирательства - Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца.

Всем подсудимым предъявили обвинения: им инкриминируют превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и хранение наркотиков.

Во время заседания адвокат Феофанова Александр Шабуров известил, что, по имеющейся у него информации, постановление об обыске Голунова подписал генерал МВД Андрей Пучков, до середины июня 2019 года бывший главой УВД по ЗАО Москвы.

Оперативники были уволены из органов летом 2019 года после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Они пытались оспорить свое упразднение со службы в суде, но проиграли.