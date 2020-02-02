"ВКонтакте" предлагает пройти опрос по поправкам в Конституцию

На просторах "ВКонтакте" стали распространяться рекламные посты, предлагающие пользователям соцсети пройти опрос на тему поправок к Конституции, делится "МБХ медиа".

Поучаствовать в исследовании может любой зарегистрированный индивид старше 18 лет. Ссылка, выдаваемая соцсетью, ведёт на сайт ruopiniоn.ru. Разработчики именуют себя "профессиональной ассоциацией независимых социологов". Между тем, нажимая на ссылку ruopiniоn.ru, пользователь попадает на пустую страницу на конструкторе сайтов Tilda.

Опрос состоит из двух частей. В первой предлагается указать свой пол, возраст, наличие детей, образование, работу и материальное положение.

Во второй части надо ответить, собирается ли респондент принять участие в голосовании по коррективам в Основной закон страны. Кроме того, если бы референдум проходил в ближайшие дни, "что бы вы выбрали: за поправки, против, не стали бы голосовать или затрудняетесь ответить".

После прохождения опроса появляется информационное сообщение о том, что полученная от респондента информация "успешно отправлена" - при этом, куда - не поясняется.

Среди поправок, обозначенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

ЦИК может провести общенародное голосование по коррективам, принятым в первом чтении депутатами Госдумы, уже 12 апреля текущего года.