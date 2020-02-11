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11:56

СМИ: Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика СМИ: Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по поправкам в Конституцию

Всенародное голосование по поправкам Конституции планируется назначить на будний день, который специально объявят выходным, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, основная рассматриваемая дата – 22 апреля, среда. Источники утверждают, что это – идея администрации президента, и она рассчитана на более высокую явку. Также рассматривается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые объявленный выходной не будет распространяться, говорят собеседники издания.

На другие вероятные даты выпадают церковные праздники: 12 апреля – Вербное воскресение, 19 апреля – православная Пасха, а перед ней – Страстная неделя. Еще один вариант – 26 апреля, но в Кремле опасаются, что начнется дачный сезон, и люди будут разъезжаться на майские праздники, говорят источники.

Ранее проведение голосования по поправкам в Конституцию в будний день допускала глава ЦИК Элла Памфилова. Госдума в первом чтении одобрила проект закона об изменениях в основной закон страны, предложенных президентом Владимиром Путиным.

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