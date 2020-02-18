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20:49

ЛФП просит депутатов ЗакСа заняться своими обязанностями в ответ на их обращение к Мишустину

фото ЗакС политика ЛФП просит депутатов ЗакСа заняться своими обязанностями в ответ на их обращение к Мишустину

Ленинградская федерация профсоюзов призвала депутатов Заксобрания Петербурга заняться «своими профессиональными обязанностями на благо всех горожан» в ответ на обращение парламентариев к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Накануне рабочая группа ЗакСа по анализу деятельности ЛФП обратилась к Мишустину с просьбой наложить мораторий на сделки по распоряжению недвижимости профсоюзову «с целью недопущения самовольного распоряжения собственностью». В обращении депутаты в пример нецелевого распоряжения привели ситуацию вокруг ДЮСШОР «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта», которая находится на участке в пользовании за «Речным яхт-клубом профсоюзов». «Руководство яхт-клуба сделало доступ на участок платным, ограничило доступ к причалам и пирсам, фактически сорвав тренировочный процесс», - подчеркивали авторы обращения.

В ответ ЛФП заявила, что «имеет юридическое право» распоряжаться своей собственностью и предложила депутатам «ознакомиться с историей ее возникновения и целями ее использования».

«Мы не спрашиваем, сколько денег выделяется на ремонт и содержание Мариинского дворца, кстати, закрытого для свободного посещения», - отметили в федерации. В ЛФП напомнили, что финансирование ЗакСа осуществляется «в том числе и за счет налога на доходы физических лиц».

«К сожалению, это похоже на истерику в ситуации, когда уже пора демонстрировать обещанные публике "интересные", "очень интересные" открытия и разоблачения, а их нет. <…> Уважаемым депутатам предлагаем заняться своими профессиональными обязанностями на благо всех горожан, научиться слышать их мнение, уважать их интересы и принимать решения по повышению их жизненного уровня», - прокомментировали обращение депутатов к Мишустину представители ЛФП.

ЗакС основательно взялся за ЛФП в конце ноября 2019 года. Тогда в различные профильные ведомства города были направлены запросы. Депутаты намерены выяснить, выполняет ли организация должным образом свою работу. Киселева ранее заявила, что Федерация профсоюзов, «выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности». В январе рабочая группа также обратилась к прокурору Петербурга с просьбой проверить, как ЛФП распоряжается принадлежащими ей объектами.

Это вызвало возмущение профсоюзов. В ЛФП заявили, что ждут извинений от единороссов и «прекращения преследования». Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объявил о намерении подать на депутатов ЗакСа в суд.

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