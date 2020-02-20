18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:22

Геннадий Зюганов вступился за фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика Геннадий Зюганов вступился за фигурантов дела "Сети"

Бессменный руководитель КПРФ Геннадий Зюганов считает, что приговор, вынесенный фигурантам дела "Сети" (признанная террористической и запрещенная в РФ организация), чрезмерно суров.

"Общество крайне расколото. Молодежи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. Силовые ведомства избыточно усердствуют. Сроки явно завышены, а обвинения необоснованны. Не нужно видеть в каждой молодежной группе заговорщиков, желающих свергнуть этот строй", - цитирует портал "Красная линия" Зюганова.

Ранее за осужденных участников разбирательства вступился лидер думских эсеров Сергей Миронов.

10 февраля пензенских фигурантов дела "Сети" приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторыкниготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор. Того же от генпрокурора потребовали депутаты ЗакСа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19 февраля, 18:41 Смольный согласовал митинг левых сил, посвященный делу "Сети"*

19 февраля, 13:57 Амосов вслед за коллегами-депутатами призвал Генпрокуратуру отменить приговоры по делу "Сети"*

19 февраля, 11:53 Депутаты ЗакСа просят Генпрокуратуру оспорить приговоры фигурантам дела "Сети"*

19 февраля, 11:05 Новые мировые судьи Петербурга не слышали о деле "Сети"* и политрепрессиях в России

18 февраля, 19:08 Союз журналистов Петербурга требует от Генпрокуратуры опротестовать приговор по делу "Сети"*

18 февраля, 18:25 В Туле прокуратура по просьбе центра "Э" проверит поддержавший бойкот по делу "Сети" книжный

18 февраля, 17:45 Все осужденные фигуранты дела "Сети" в Пензе обжаловали приговор

18 февраля, 14:59 Песков: Проверка сообщений о пытках фигурантов дела "Сети"* - не функция Кремля

18 февраля, 14:56 Члены СПЧ выступят с поддержкой участников дела "Сети" в обход позиции Фадеева

18 февраля, 13:42 Глава СПЧ допустил реакцию на дело "Сети" после изучения судебных материалов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:15 На Петровской набережной появится мемориальная доска в честь академика Гранова

13:57 Матвиенко надеется на безвизовый режим с Намибией

13:55 Сотрудники ЧОП избили столичных депутатов, препятствовавших проезду техники на стройку в Раменках

13:48 Шнуров о выборах в Госдуму: Пока я только вступил в Партию роста, ещё отдышаться не успел

13:26 Депутаты ЗакСа хотят узаконить экскурсии по крышам

13:12 Политолог Рогов указал на изъяны коллективных писем протеста

13:05 "Я вам пригожусь": Сергея Шнурова приняли в Партию роста

12:55 В Красноярске журналиста "России 1" переехали машиной при попытке взять интервью

12:50 Обвиненным в самоуправстве защитникам Шиеса смягчили меру пресечения

12:45 Партия роста намерена участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга

12:31 Титов: Партия роста примет участие в выборах в Госдуму

12:22 Геннадий Зюганов вступился за фигурантов дела "Сети"

12:21 Путина не смущает создание должности для Медведева задним числом

11:57 Активисты недовольны "отпиской" Никешина относительно перечня ЗНОП

11:46 "Достаточно просто встать с дивана": Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат на дому

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru