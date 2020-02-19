Депутаты ЗакСа просят Генпрокуратуру оспорить приговоры фигурантам дела "Сети"*

Семь депутатов Заксобрания подписали обращение к Генпрокурору с требованием опротестовать приговоры фигурантам дела «Сети», сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутаты обратили внимание на то, что обвинительное заключение по делу гласит, что фактически фигуранты «в неустановленном месте в неустановленное время при неустановленных следствием обстоятельствах, совместо с неустановленными лицами» что-то «планировали спланировать». При этом заявления подсудимых о пытках к возбуждению соответствующих уголовых дел в отношении правоохранителей не привели.

Среди подписавшихся под обращением – депутаты от «Яблока», Партии Роста и «Справедливой России»: Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Максим Резник, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров. По словам Вишневского, представитель КПРФ и беспартийный депутат Михаил Амосов не стали подписывать обращение, поскольку их не устроил текст – хотя они выступают против приговора.

Ранее кандидаты на должность мировых судей в ответ на вопрос Резника и Вишневского заявили, что они не слышали о деле «Сети» и считают, что политрепрессий в России нет.

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторы, книготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор.

*«Сеть» признана террористической организации и запрещена в РФ

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.