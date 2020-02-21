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18:28

СПЧ попросит СК и Генпрокуратуру перепроверить сведения о пытках по делу "Сети" после праздников

фото ЗакС политика СПЧ попросит СК и Генпрокуратуру перепроверить сведения о пытках по делу "Сети" после праздников

Совет при президенте по правам человека собирается после февральских праздников обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой перепроверить заявления фигурантов дела «Сети» (признанная террористической и запрещенная в РФ организация) о пытках, передает «Интерфакс».

По словам члена совета, главы Комитета против пыток Игоря Каляпина, обращение уже подготовлено, его должен подписать глава СПЧ Валерий Фадеев. В обращении члены совета намерены указать, что проверка по заявлением «проведена безобразно, фактически никак, на самом деле там ничего не проверяли, написали "липу"».

Каляпин заметил, что проводить экспертизу по следам от пыток электрическим током, к примеру, «уже поздно», хотя «у одного фигуранта электрометки и были зафиксированы врачом». «Но, тем не менее, можно провести другие следственные действия, раскопать всю эту историю еще не поздно», - отметил член СПЧ.

В общей сложности военный суд приговорил фигурантов этого дела в Пензе к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В  основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого переговора: мультипликаторыкниготорговцы, петербургские муниципалы. Накануне Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры опротестовать приговор. Того же от генпрокурора потребовали депутаты ЗакСа.

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