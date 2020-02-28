Голосование по поправкам в Конституцию обойдется бюджету РФ почти в 15 млрд рублей

На проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию из бюджета выделено 14,8 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

По словам Булаева, эти деньги уже поступили. Не позднее 4 марта их направят в территориальные избиркомы. Уже в 94% избиркомов открыты счета для безналичного расчета с членами комиссий, уточнил Булаев.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что стоимость голосования может быть сопоставима с бюджетом президентских выборов в 2018 году. На последние было потрачено более 14 млрд рублей.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. С этим ранее согласился президент Владимир Путин. Это будет будний день, который объявят выходным.