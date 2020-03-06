Наблюдение без правил

Наблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию будет организовывать Общественная палата. Об участии представителей партий в наблюдении в документе, принятом ЦИК, речи не идет, хотя на референдумах и выборах они таким правом обладают. Что об этом думают представители партий и готова ли Общественная палата с ними сотрудничать - в материале ЗАКС.Ру.

Почему нет?

Наблюдателей на голосование будет набирать только Общественная палата, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова при представлении порядка подготовки и проведения голосования по поправкам в Конституцию. При этом, отметила руководитель ЦИК, участие в процессе наблюдения смогут принять и политические партии, и общественные движения. Аккумулировать их работу должна Общественная палата, заявила Памфилова. При этом, в самом постановлении речи о партиях и других организация не идет, есть только одна фраза: «Порядок назначения наблюдателей определяет Общественная палата Российской Федерации».

В конце февраля руководитель рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что группа приступила к разработке конкретных положений о наблюдении на голосовании. По его словам, практически все региональные общественные палаты начали предварительные консультации с различными организациями и обновляют списки наблюдателей.

Руководитель аппарата Общественной палаты Петербурга Андрей Малков сообщил ЗАКС.Ру, что пока они никаких конкретных материалов не получали и к конкретным действиям не приступали. Он напомнил, что у Общественной палаты города уже есть позитивный опыт по организации работы наблюдателей во время президентских и губернаторских выборов. На последних палата набирала наблюдателей из различных общественных организаций. Всего было заключено около 44 соглашений, напомнил Малков. По его словам, эту же базу палата будет использовать и при организации наблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию. При этом он отметил, что возможны и новые соглашения. В том числе возможно сотрудничество с политическими партиями, уточнил руководитель аппарата.

- Если политические партии проявят себя, и будет такой расклад, что только Общественная палата выдвигает наблюдателей либо стало таким органом, который такую деятельность координирует, почему и нет? Я не готов сказать за всю Общественную палату, потому что орган то все-таки коллегиальный и решения принимаются как минимум советом, а я являюсь только одним членом совета. Но, если говорить про личную оценку, то я здесь не вижу каких-то проблем. Можно, в принципе, и с политическими партиями посотрудничать, если они готовы к конструктивному диалогу. Почему нет? – заявил Малков.

Партийная подготовка

Пресс-служба «Единой России» в Петербурге на вопрос ЗАКС.Ру о том, как они планируют принимать участие в наблюдении на голосовании по поправкам в Конституцию, ответила: «Санкт-Петербургское региональное отделение планирует принимать участие в наблюдении за ходом голосования по поправкам в Конституцию». Диалог с Общественной палатой налажен, добавили в пресс-службе. Там не уточнили, сколько именно наблюдателей планирует подготовить реготделение.

Оппозиционные же партии направили обращение Памфиловой с просьбой наделить парламентские партии правом назначать наблюдателей на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Под обращением подписались глава «Справедливой России» в городе Марина Шишкина, руководитель регионального отделения ЛДПР Юрий Ломакин, а также главы отделений «Яблока» Екатерина Кузнецова и КПРФ Ольга Ходунова. Вместе с ними требование подписал беспартийный депутат Законодательного собрания Максим Резник.

В обращении они отмечают, что проведение голосования не подпадает под действия существующих законов о проведении выборов и референдумов. Участие же парламентских партий в наблюдении за ходом голосования обеспечит соблюдение демократического принципа гласности, считают авторы обращения.

«Для обеспечения эффективного независимого наблюдения за ходом голосования и подведения его итогов считаем необходимым наделение политических партий, имеющих представительство в Государственной Думе ФС РФ, правом назначения наблюдателей. Требуем внести соответствующую норму в формируемый Центральной избирательной комиссией РФ Порядок подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», - заявили представители партий.

Глава аппарата Общественной палаты Петербурга Андрей Малков заявил, что палата позитивно относится к инициативам о наблюдении на голосовании. По его словам, чем больше людей вовлечено в наблюдение, тем лучше.

Кузнецова в разговоре с ЗАКС.Ру напомнила, что пока неизвестно о планах Общественной палаты по набору наблюдателей. У партий же сейчас нет никакого права готовить своих наблюдателей за ходом голосования, добавила глава петербургского «Яблока».

- Процедура там не предполагает наблюдения никакого вообще. Пока о том, что Общественная палата будет создавать какие-то направления, никому не известно. И общее мнение, что никто не сможет наблюдать, потому что ни партии, никто не сможет туда выставить наблюдателей. У нас нет такого права, - заявила Кузнецова.

Заместитель координатора по идеологии регионального отделения ЛДПР Максим Стецура рассказал ЗАКС.Ру, что глава партии Владимир Жириновский дал указание готовить своих наблюдателей. Реготделение к этому уже приступило, уточнил Стецура.

- Владимир Вольфович распоряжением дал нам задачу предоставить наблюдателей по необходимым квотам. Планируется больше двух тысяч. Но мы пока в начале всего этого. Мы будем стараться выполнить распоряжение, - заявил Стецура.

Точной цифры о том, сколько наблюдателей партия уже набрала, Стецура сообщить не смог. Он отметил, что, скорее всего, более подробные данные будут к концу следующей недели после совещания.

Глава регионального отделения Партии роста Павел Швец сообщил ЗАКС.Ру, что партия не готовит своих наблюдателей. Он пояснил, что голосование по поправкам в Конституцию будет проходить вне федерального закона 67 об основных гарантиях избирательных прав.

- Поскольку это вне 67 закона происходит, всерьез рассчитывать, что независимых наблюдателей допустят, невозможно. Раньше независимых наблюдателей в силу закона обязаны были допускать до наблюдения. Мы предоставляли им такую возможность - по нашей квоте направляли «Наблюдателей Петербурга». У нас в городе фактически независимое наблюдение осуществляют «Наблюдатели Петербурга», а мы предоставляем им свои возможности для того, чтобы эти люди оказались в комиссиях, - заявил Швец.

Он сомневается, что при отсутствии закона, обязывающего допустить до наблюдения парламентские партии, такое наблюдение будет организовано.

Представительница «Наблюдателей Петербурга» Мария Чебыкина в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что пока организация находится в размышлениях. Готовой позиции по вопросу организации наблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию у «Наблюдателей Петербурга» нет, рассказала Чебыкина.

Параллельные вселенные

«Наблюдатели Петербурга» в день выборов муниципальных депутатов и губернатора Петербурга 8 сентября 2019 года заявили, что у них более двух тысяч сообщений о нарушениях. Позже организация проанализировала все данные и подготовила отчет по итогам дня голосования. Согласно информации «Наблюдателей Петербурга» на 25 октября 2019 года, на выборах губернатора произошло 176 нарушений, а на выборах мундепов – 248 нарушений.

Также в декабре организация подготовила полный отчет по сентябрьским выборам и направила его в Центральную избирательную комиссию. В документе наблюдатели отметили основные произошедшие нарушений и представили приложения с их подробным описанием. В частности, в отчете речь идет о «каруселях» - всего организация обнаружила 295 участников повторного голосования. Также наблюдатели сообщили о 133 участках с аномальным надомным голосованием. Помимо этого, нарушались права избирателей с кандидатами, переписывались протоколы, члены УИК скрывались с избирательными документами и происходили другие нарушения, сказано в отчете «Наблюдателей Петербурга».

Представители «Наблюдателей Петербурга» присутствовали на 43% избирательных участков. Наблюдатели же Общественной палаты были на каждом участке.

По итогам дня выборов 8 сентября 2019 года заместитель председателя Общественной палаты Петербурга Александр Вахмистров рассказал, что голосование прошло без серьезных нарушений. По его словам, большинство сообщений о нарушениях были связаны с техническими и организационными моментами. Большинство опубликованных в открытых источниках инцидентов не подтвердились, заявил Вахмистров.

Аналогичные позитивные итоги Общественная палата Петербурга подвела и после президентских выборов 2018 года. По информации с сайта палаты, серьезных нарушений в ходе голосования выявлено не было.

«Наблюдатели Петербурга» наоборот сообщили о многочисленных нарушениях. По данным организации, больше всего сообщений поступило о неправильном оснащении избирательных участков, о недопуске наблюдателей и о нарушениях с надомным голосованием.

София Саттарова

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