Путин приедет в Госдуму после идеи Терешковой обнулить президентские сроки

Президент Владимир Путин лично приедет на заседание Госдумы после 15:00 10 марта, передает РИА «Новости» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Володин связался с Путиным после того, как депутат от «Единой России» Валентина Терешкова с трибуны предложила обнулить президентские сроки при поправках в Конституции и дать Путину право избираться снова. После этого был объявлен перерыв.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил избирать президента не на выборах, а решением Госсовета.