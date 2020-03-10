"Хватит трясти страну каждые 6 лет": Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил избирать президента в России решением Госсовета с 2024 года, передает РИА «Новости».

По его мнению, «хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет». «На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», - заявил Жириновский.

Против этой идеи выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, в таком предложении «нет ни либерализма, ни демократии», хотя оно сделано главой «либерально-демократической» партии.

«Не надо отнимать у народа право избирать президента», - подчеркнул Фадеев.

Закрепить в Конституции статус Госсовета предлагал президент Владимир Путин среди прочих поправок в основной закон. По его задумке, этот институт будет обеспечивать согласованную работу госорганов, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритеты социально-экономического развития, а формировать Госсовет будет президент.