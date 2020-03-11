Медведев солидарен с Путиным в вопросе преждевременного роспуска Госдумы

Бывший российский премьер, ныне - заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев полагает, что не имеет смысла преждевременно распускать нынешний состав Госдумы и назначать очередные парламентские выборы. Позицией чиновника делятся РИА "Новости".

Накануне вечером Медведев выступил с заявлением, в котором порадовался, что депутаты в подавляющем большинстве поддержали во втором чтении все поступившие на рассмотрение коррективы Конституции.

"Важно и то, что в предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти. Именно поэтому считаю абсолютно оправданным, чтобы депутаты Государственной думы, другие органы власти, избранные народом, полностью отработали положенный им по закону срок. О чем сегодня и говорил президент", - сообщил зампред Совбеза.