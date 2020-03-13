Резник поинтересовался у Смольного, сдавал ли вице-губернатор Соколов тест на коронавирус

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник 13 марта направил запрос вице-губернаторам Валерию Пикалеву и Олегу Эргашеву с просьбой сообщить, сдавал ли еще один заместитель главы города Максим Соколов анализы на коронавирус. Парламентарий опубликовал фотографию документа на своей странице «ВКонтакте».

Пикалев возглавляет оперативный штаб по профилактике и контролю распространения коронавирусной инфекции. А введении Эргашева находятся проблемы здравоохранения.

«Из СМИ мне стало известно о том, что вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов предположительно посещал Италию, где на данный момент идет эпидемия коронавируса. Прошу сообщить, проверял ли штаб и органы здравоохранения факт визита Соколова в страны, где есть зараженные коронавирусной инфекцией? Были ли приняты меры по изоляции Соколова в случае, если его визит подтвердился? Взяты ли у Соколова анализы? Каковы их результаты?», - интересуется Резник.

Также он спрашивает, получил ли заместитель главы города дисциплинарное взыскание из-за нарушения рекомендации не посещать чиновникам страны, где есть зараженные коронавирусом.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов распорядился запретить проведение всех массовых мероприятий численностью от 1000 человек до конца апреля.

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