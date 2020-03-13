Более 86 процентов депутатов в СЗФО поддержали поправки в Конституцию

Законопроект о поправках в Конституцию, прошедший процедуру одобрения абсолютно во всех региональных Заксобраниях страны, в Северо-Западном федеральном округе поддержали 323 из 374 участвовавших в голосовании депутатов, что составляет 86,36 процента. На такие данные ссылается "МБХ Медиа".

Лидерами Северо-Запада по голосованию "за" стали Вологодская (30 из 33 депутатов) и Архангельская области (39 из 47 депутатов).

Для того, чтобы законопроект был утвержден и попал на стол к президенту 18 марта, было достаточно одобрения двух третей парламентов в субъектах Федерации.

О том, как голосовали в Петербурге, читайте в материале ЗАКС.Ру.