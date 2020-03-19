ГИК потратит на проведение голосования по Конституции 326 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия получила 326 млн рублей на проведение голосования по поправкам в Конституцию, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Сумму на заседании Горизбиркома озвучила заместитель председателя комиссии Алла Егорова. По ее словам, из общей сумму на организацию работы Горизбиркома пойдёт 28 млн рублей. Эти деньги потратят, в частности, на дополнительную оплату труда сотрудникам ГИК и на канцелярские расходы. На работу нижестоящих комиссий выделено 297 млн рублей.

Егорова отметила, что выделенных средств не хватает на ряд закупок материалов и услуг: в частности, на печать агитационной продукции. По ее словам, председатель Горизбиркома Виктор Миненко обратился к губернатору Петербурга с просьбой выделить дополнительные денежные средства.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 18 марта заявила, что при ухудшении ситуации с коронавирусом голосование могу перенести. Об этом же сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства примет окончательное решение после совещания с экспертами по коронавирусу.

София Саттарова

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