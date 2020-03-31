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10:37

Дмитриева призвала Беглова передать гостиницы для размещения врачей

фото ЗакС политика Дмитриева призвала Беглова передать гостиницы для размещения врачей

Депутат Законодательного собрания Петербурга от Партии Роста Оксана Дмитриева на заседании городского правительства 31 марта выступила за ужесточение ограничительных мир в связи с распространием инфекции коронавируса. 

Она, в частности, попросила губернатора Александра Беглова предоставить гостиницы для размещения медицинского персонала.

- Весь бизнес пусть переходит на военные рельсы. Всех врачей нужно переводить на казарменное положение, - заявила депутат.

По мнению Дмитриевой, в Петербурге введен недостаточно жесткий карантин, который не поможет распространению коронавируса. Она призвала исполнительную власти ввести уличное патрулирование и установить жесткие санкции по отношению к тем, кто продолжает работать не дистанционно.

- У нас 90% сознательных граждан, 10% несознательных. Эти 10% разрушат все эпидемиологические мероприятия, - отметила Дмитриева.

Другой депутат ЗакСа Надежда Тихонова из "Справедливой России" поинтересовалась у председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерию Москаленко, сколько городских предприятий приостановили свою работу из-за ситуации с коронавирусом. Чиновник ответил, что точных данных у него нет.

- Ситуация меняется каждый день, - объяснил Москаленко.

Напомним, ранее власти Петербурга ввели временный запрет на выход из домов гражданам старше 65 лет.




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