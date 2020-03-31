Полномочия по изоляции

Петербург следом за Москвой ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса, но более либерально. В столице выходить на улицу погулять запрещено, а в городе на Неве только не рекомендовано. При этом, даже эти рекомендации вызывают вопросы с точки зрения закона, считает депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Никакой закон не дает право губернатору запрещать петербуржцам отходить от дома более чем на 100 метров.

Три сценария изоляции

Правительство Петербурга 30 марта ужесточило ранее принятые меры по борьбе с распространением коронавируса. Теперь всем жителям города старше 65 лет запрещается покидать место проживания до 14 апреля. Если условие будет выполнено, им заплатят по две тысячи рублей. Не соблюдать запрет могут сотрудники учреждений здравоохранения и руководители организаций, от которых зависит функционирование их компаний.

Выписанные лекарства петербуржцам возрастной группы "65+" должен бесплатно выдавать комитет по здравоохранению. Как именно - должно определить само ведомство.

Для остальных жителей города нахождение дома до 5 апреля носит пока только рекомендательный характер. Желательно выходить только в ближайший продуктовый магазин, аптеку, к мусорным контейнерам, выгулять собаку (не далее чем 100 метров от дома) и на работу. Также можно покидать дом при экстренной ситуации. Рекомендованная властями дистанция между людьми - 1,5 метра. Не соблюдать ее можно только в общественном транспорте и такси.

В Москве и Московской области приняты аналогичные меры, но уже в качестве запрета. Полная самоизоляция для всех жителей введена до 5 апреля. Покидать место проживания можно только для похода в ближайший продуктовый магазин, аптеку, вынести бытовой мусор и выгулять домашнее животное не далее чем 100 метров от места пребывания. Разрешено обращение за экстренной медицинской помощью или при другой угрозе жизни или здоровью. Также власти разрешили жителям посещать работу.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин 30 марта заявил, что в ближайшее время в городе введут специальные пропуска с QR-кодом. Как это точно будет проходить, власти столицы определят в отдельном документе.

В Ленинградской области власти вообще запретили жителям покидать территорию своего муниципального района или городского округа, а временно проживающие в регионе, например, дачники из Петербурга, должны находится только в границах городского округа или сельского поселения. Выезд разрешен работникам предприятий, деятельность которых не приостановлена.

При этом, если в каком-либо населенном пункте станет известно о случае заражения коронавирусом, то покидать его запретят уже и постоянно там проживающим людям, сказано в постановлении правительства. Исключение сделано только для командировочных и тех, кому необходимо попасть на работу или уехать по показаниям здоровья.

В интервью изданию 47news губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пояснил, что приехать в регион можно, но для этого свое посещение требуется мотивировать каким-либо документом:

- Обязательно должен быть документ, обосновывающий необходимость попадания в тот или иной район. Подойдёт книжка садовода, копия свидетельства о собственности на участок, книжка о членстве в дачном некоммерческом партнёрстве. Также аргумент - справка с места работы.

Дрозденко уточнил, что границы области не закрыты и все, кто хочет уехать, могут спокойно это сделать. Просто же съездить в регион на рыбалку или охоту уже нельзя, добавил губернатор.

Полный режим самоизоляции должны соблюдать лица старше 65 лет и те, у кого имеются хронические заболевания. Речь идет о заболеваниях эндокринной системы, болезней органов дыхания и ряда новообразований.

Ранее в Петербурге, Москве и Ленобласти запретили проведение массовых мероприятий и ввели ряд других ограничений. Например, закрыли места общественного питания и попросили людей не ходить в религиозные учреждения.

Разной степени строгости самоизоляцию в России ввели уже более чем в 30 регионах. На федеральном же уровне пока никаких подобных мер не принято. Президент России Владимир Путин только выступил с обращением к гражданам и объявил нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля. Также он попросил россиян провести это время в самоизоляции.

Пределы ужесточения

Петербургские депутаты от оппозиции несколько раз просили губернатора города Александра Беглова ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса. В частности, депутаты фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании еще 16 марта призывали главу города ограничить въезд и выезд из Петербурга, закрыть крупные непродовольственные торговые центры и принять ряд других мер.

Торговые центры в Петербурге все же закрыли, но только через неделю. Это необходимо было делать сразу, заявил ЗАКС.Ру депутат-эсер Алексей Ковалев. Он считает, что и принятые 30 марта рекомендательные меры недостаточны. Депутат уверен, что в Петербурге уже сейчас надо ввести полный запрет на выход из дома без веской причины, как в Москве. Иначе позже придется полностью изолировать всех жителей и не допускать даже выхода в продуктовый магазин или аптеку, считает Ковалев.

С ним согласны его коллеги по ЗакСу беспартийный депутат Максим Резник и парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский. Резник в разговоре с ЗАКС.Ру тоже выразил мнение, что принятых мер мало. Однако, по его наблюдениям, уже много петербуржцев решили перейти на самоизоляцию.

Вишневский заявил, что поддерживает вводимые ограничения в городе. Однако он считает их принятыми вне полномочий петербургских властей.

Ковалев же считает, что власти Петербурга могут ввести режим чрезвычайной ситуации. На это у губернатора есть полномочия, отметил эсер.

Согласно пункту 24 постановления Правительства России № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", органы исполнительной власти субъекта страны могут установить режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент в Петербурге действует режим повышенной готовности.

Однако даже при ЧС глава города не может запрещать жителям отдаляться от дома не более чем на 100 метров, заявил в разговоре с ЗАКС.Ру парламентарий ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский. По его словам, сейчас такие полномочия не прописаны ни в одном документе. Чтобы действия властей региона стали законными, необходимо менять федеральное законодательство, уточнил Вишневский.

- Изменить федеральный закон, например, об эпидемиологическом благополучии населения. И не просто предусмотреть понятие карантина, а определить для губернаторов, в чем именно они могут ограничивать права граждан при введении этого карантина. Потому что та правовая база, которая сейчас, не позволяет вообще вводить никакие ограничения. То есть объявить карантин они могут, а никакого порядка для этого не установлено, и не установлено, что можно ограничить, а что - нельзя, - пояснил депутат.

Юристы правозащитной организации "Команда 29" опубликовали свои пояснения к принятым петербургскими властями мерам. Эксперты напомнили, что правительство Петербурга не имеет права ограничивать права и свободы людей. Режим повышенной готовности в основном относится к работе государственных органов и не позволяет что-либо запрещать тем петербуржцам, у кого нет подозрения на коронавирус и не болеет им, отметили юристы.

Они добавили, что в городе все еще не введет карантин. Из этого следует, что никаких штрафов за выход из дома никому выписать не могут, пояснили юристы:

"Никаких санкций за несоблюдение режима самоизоляции нигде не предусмотрено. У правительства Санкт-Петербурга нет полномочий "обязать" соблюдать режим самоизоляции, который, к тому же, ничем не регламентирован. В отличие от карантина — вот за его нарушение ответственность в законодательстве есть. Это значит, что люди могут свободно передвигаться по городу, если они осознают риск подвергнуться заражению или самим заразить кого-то (поэтому лучше по возможности оставайтесь дома)".

Кнут без пряника

Помимо требований ввести настоящий карантин в городе, оппозиционные депутаты хотят добиться и поддержки населения во время эпидемии коронавируса.

В частности, беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник считает, что необходимо организовать денежные выплаты жителям Петербурга, чтобы поддержать их возможность находится на самоизоляции. Если у города нет на это средств, то их надо запросить из федеральных фондов, сказал парламентарий.

- Не должен быть только кнут неизбежный, должен быть и пряник в виде прямых выплат гражданам. Можно обсуждать их размеры, можно обсуждать категории. Это очень широкие категории и слои, поскольку огромное число людей попадет под карантин, так называемый. Суммы это огромные, это вопрос федеральной политики, но Петербург должен сформулировать это: и Беглов, и Законодательное собрание должны об этом говорить и настаивать на этих выплатах, - считает Резник.

Поддерживает эту мысль его коллега от "Яблока" Борис Вишневский. Помимо этого надо временно освободить людей от платы за ЖКХ, считает депутат. Также необходимо на время эпидемии надо освободить малый и средний бизнес от налогов, отметил парламентарий.

Комитет финансов Петербурга уже подготовил законопроект по уменьшению налогов для части предпринимателей. В частности, гостиницы могут оплатить только 50% от обязательного налога. Также гостиницы, общепиты, культурные, спортивные, досуговые и развлекательные организации освобождаются от исчисления и уплаты авансовых платежей по земельному налогу и налогу на имущество. Касается это только тех компаний, которые платят своим сотрудникам заработную плату не менее минимального размера оплаты труда. Документ пока не принят и находится на антикоррупционной экспертизе.

Есть и уже принятые меры по поддержке населения. Например, правительство решило выдавать бесплатно лекарства, которые выписали людям старше 65 лет, находящимся на карантине. Также петербургские власти намерены предоставлять продуктовые наборы для учащихся, которым полагается бесплатное питание в образовательных учреждениях.

София Саттарова

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