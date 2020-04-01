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Поправки в Конституцию

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16:56

Шульман: Противники поправок в Конституцию гораздо категоричнее их сторонников

фото ЗакС политика Шульман: Противники поправок в Конституцию гораздо категоричнее их сторонников

Политолог, специалист по законодательству Екатерина Шульман, заметив, что из поля общественного обсуждения в короткие сроки исчезли инициированные президентом поправки в Конституцию, обратила внимание на новейшие социологические данные. Ее внимание привлекло даже не то, что общество расколото пополам (согласно опросу "Левады-центра", 48% россиян - за, 47% - против поправок), а то, насколько они убеждены в своем отношении к изменению основного закона.

Прежде всего показателен для Шульман тот факт, что с 10 марта, когда Владимир Путин публично согласился обнулить свои сроки правления, в пользу его решения не склонились ранее сомневавшиеся прежде россияне, что не совсем характерное явление для социологической науки: цифры поддержки держатся примерно на одном уровне.

"Среди тех, кто согласен на то, чтобы президент оставался президентом после 24-го года больше тех, кто скорее согласен и типа того, что не сильно против, а среди тех, кто против, гораздо больше тех, кто решительно против, то есть ни при каких условиях не готов торговаться по этому поводу. То есть противники продления решительней и сплоченнее, скажем так, их мнение более определенно, чем мнение тех, кто согласен", - также отметила ученый в авторской радиопрограмме.

Для политолога вынужденный перенос всероссийского голосования по поправкам в связи с пандемией коронавируса играет определенно не на руку власти.

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