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14:29

Петербургские чиновники и муниципальные служащие смогут отчитаться о доходах до 1 августа

фото ЗакС политика Петербургские чиновники и муниципальные служащие смогут отчитаться о доходах до 1 августа

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 апреля приняло в первом чтении законопроект Смольного, продлевающий период годовой отчетности о доходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, а также руководителей госучреждений.

Представитель городского правительства в ЗакСе Юрий Шестериков сообщил депутатам, что инициатива разработана в соответствии с указом президента Владимира Путина о продлении до 1 августа периода предоставления деклараций чиновников. В документе, в частности, указывается, что региональные власти России могут руководствоваться этим указом при решении продлить прием отчетностей у органов местного самоуправления.

Решение продлить срок подачи деклараций вызвано введенными в городе мерами по противодействию коронавирусу, отметил Шестериков.

Во время обсуждения законопроекта несколько оппозиционных депутатов заявили, что Смольному следует в первую очередь выступать с инициативами по поддержке населения и бизнеса в период борьбы с коронавирусом. Представитель КПРФ Александр Рассудов, в частности, заметил, что в городском бюджете запланирована трата примерно в 20 млрд по статьям "Создание условий для обеспечения общественного согласия" и "Повышение эффективности государственного управления". По мнению парламентария, в сложившихся условиях уместно перенаправить эти деньги населению. 

О необходимости частичного расходования Фонда национального благосостояния на прямые выплаты гражданам также заявили депутат от "Яблока" Борис Вишневский, беспартийный Максим Резник и коммунистка Ольга Ходунова

Спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров раскритиковал Вишневского и Резника за то, что те позволяют себе употреблять в парламенте слово "полицейщина". Председатель парламента заявил, что ленинградским милиционерам и петербургским полицейским нужно поставить прижизненный памятник, а гражданам стоит снимать шапки и кланяться в пояс сотрудникам МВД. Ранее он советовал петербуржцам проделывать то же самое при встрече с нацгвардейцами.

Также Макаров обратился к депутатам с предложением активнее включиться в работу по корректировке бюджета. Комитет финансов планирует внести в городской парламент проект закона о корректировке бюджета в серидне мая. 

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, выступающая против идеи прямых выплат населению, вновь публично настояла на необходимости введения карантина и перечислила федеральные инициативы, которые ее партия подготовила для поддержки населения. Это проекты законов об индексации пенсии работающим пенсионерам, также как и неработающим; о возвращении к прежнему возрасту выхода на пенсию (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) и возможности проведения государственных закупок оперативно и без торгов.


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