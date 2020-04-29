Митинг на диване

На сайте YouTube 28 апреля прошел трехчасовой онлайн-митинг оппозиции "За жизнь". Выступающие требовали от властей принять достаточные меры для поддержки россиян и малого бизнеса, а также призывали не голосовать за поправки в Конституцию. Всего трансляцию посмотрели более 50 тысяч человек. Это хороший показатель, уверены организаторы онлайн-митинга, и такую акцию надо будет повторить, если ситуация с коронавирусом не изменится. Однако, активность в интернете не сравнится с акцией на улице, считают участники митинга и политологи.

Все против всего

На митинге "За жизнь" выступали оппозиционеры разных политических взглядов от лидера праволиберальной "Партии перемен" Дмитрия Гудкова до журналиста и главы фракции КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области Максима Шевченко. Темы тоже поднимались разнообразные, но ключевой все же стала тема действий президента и правительства во время пандемии коронавируса.

Гудков напомнил, что практически все страны мира направили миллиарды или даже триллионы долларов на поддержку своих граждан. В России же происходит обратная ситуация, считает политик.

- У нас накоплено почти 600 млрд долларов золотовалютных резервов, у нас только в Фонде национального благосостояния на "черный день" отложено 125 млрд долларов. Вот наступил "черный день". И власть, вместо того, чтобы людям помогать, власть людей бросает, бросает бизнес, бросает регионы и, собственно, не предпринимает ничего для того, чтобы спасти людей и бизнес, - заявил Гудков.

Политик потребовал от властей направить деньги на помощь россиянам.

Его поддержал муниципальный депутат района Зюзино города Москвы Константин Янкаускас. По его словам, сейчас миллионы людей в России "находятся на грани голодной жизни". Он призвал власти страны оплатить кредиты за граждан, которые не могут этого сделать из-за "гребанной самоизоляции".

О необходимости финансовой помощи населению в очередной раз заявил на митинге и экономист Сергей Гуриев. Он считает, что принятые властями меры являются недостаточными и нерешительными. Экономист потребовал принять более массированные меры, главная из которых - поддержка граждан и малых предпринимателей.

- Для того, чтобы экономика возродилась после карантина, необходимо, чтобы во время карантина малые предприниматели платили зарплату и аренду, продолжая фактически удерживать занятость для того, чтобы быстро развернуть свою деятельность после того, как закончится карантин, - заявил Гуриев.

Сейчас люди, которые голосовали за Владимира Путина на последних президентских выборах, могут на собственном опыте убедиться, что глава государства не выполняет своей прямой обязанности - не берет на себя ответственность за россиян, заявил на митинге глава псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг выступая на митинге. Он отметил, что сейчас, на по его мнению, Путин бездействует и его поведение не соответствует статусу президента.

- Он занимает должность президента, но не является президентом страны, потому что президент - это действующее лицо, а Путин бездействует. Путин ничего не решает, ни за что не берет на себя ответственность. А, собственно говоря, главная работа президента - брать на себя ответственность за всех людей, и нести эту ответственность, и объяснять всей стране, почему он решает так или иначе, - уверен Шлосберг.

Бездействие властей может представлять угрозу для жизни, благополучия и свободы граждан, считает беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник. Он считает, что сейчас для всех должна быть одна цель - "максимально скоро и максимально мирно отстранить этих людей от власти".

Поведение властей и Путина в частности показало, что дальше россияне должны жить без такого президента, считают выступающие. Они призвали голосовать против поправок в Конституцию. Все изменения вносятся в основной закон страны только ради одной поправки, которая позволяет обнулить президентские сроки Путина, считает Шлосберг. Об этом же заявил ведущий митинга и журналист Илья Азар:

- Произошло совершенно, на мой взгляд, возмутительное "изнасилование" Конституции. Причем оно оказалось всего лишь операцией прикрытием для реализации путинского плана и желания править Россией вечно. Я лично убежден, что даже те, кто оценивает двадцатилетнее правление Путина скорее позитивно, например, радуется его агрессивной внешней политике, даже они понимают, что, решив остаться у власти на неопределенный срок и побоявшись при этом пойти на полноценный референдум, Путин окончательно превратился в стареющего диктатора, отчаянно цепляющегося за власть.

Единственный участник митинга не поддержавший идею отказаться от внесения поправок в Конституцию - журналист-коммунист Шевченко. Он заявил, что действующий основной закон страны не признает и не хочет менять его в лучшую или худшую стороны. По мнению Шевченко, России надо написать новую Конституцию и принять ее со всеобщим обсуждением и референдумом.

Поднимали на митинге и другие темы. В частности, писательница Алиса Ганиева рассказала о преследовании журналистов, которые якобы распространили заведомо ложную информацию о представляющих угрозу жизни и здоровью обстоятельствах (ст.207.1 УК РФ). Гудков же заявил о необходимости провести амнистию заключенных. Повод для этого - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, уточнил политик.

Новый формат

Онлайн-протесты в России - сравнительное нововведение. Первой такой акцией стали "митинги" в разных городах страны в "Яндекс.Навигаторе" 20 апреля. Люди ставили отметки на главных площадях города и оставляли свои комментарии. Основная часть сообщений касалась критики режима самоизоляции, требования ввести ЧС и финансово поддержать пострадавших россиян. Часть комментариев позже удалили. Представитель "Яндекса" заявил, что компания всегда убирает сообщения, которые не касаются ситуации на дороге.

Митинг на платформе YouTube 28 апреля фактически стал вторым крупным онлайн-протестом в истории России. Вместо скандирования лозунгов - комментарии под видео, вместо пикетчиков на улицах - их фотографии в начале трансляции, вместо разгоняющих акцию полицейских с росгвардейцами - технические неполадки. Первые минут 10 зрители жаловались на проблемы со звуком во время речей выступающих. Из-за этого ведущему Илье Азару и политику Дмитрию Гудкову пришлось повторить свои речи второй раз.

По мнению одного из организаторов акции и координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова, это произошло из-за того, что подобный формат использовался впервые. В целом, считает политик, акция удалась: в митинге приняли участие интересные и уважаемые люди, а само мероприятие оказалось востребованным в условиях самоизоляции.

Пивоваров добавил, что онлайн-митинг адекватен сложившейся ситуации. С оффлайн-акцией он все же не сопоставим, отметил политик.

- Онлайн - это заявление позиции, но с таким могут не считаться. А с оффлайн-митингом вынуждены считаться. Когда вы видите толпу в центре города, естественно, это люди понимают, что это много. Просмотры все-таки, наверно, так не влияют. Хотя надеюсь, что те, кто смотрят эфир, это те люди, которые не будут голосовать ни за [поправки] в Конституцию, ни за действующую власть на других выборах, - заявил оппозиционер.

Акция 28 апреля затянулась почти на три часа, и включала в себя не только выступление участников с речами об общественно-политической и экономической ситуации в стране, но и "музыкальные паузы" от Noize MC. Завершался онлайн-митинг также выступлением музыканта, но к концу трансляции количество единовременных просмотров сократилось. В течение всего митинга число зрителей колебалось от трех до почти пяти тысяч, под конец же третьего часа количество участников акции сократилось до 2,8 тысяч человек. Всего же митинг увидело около 50 тысяч человек. На момент публикации материала число просмотров составило более 56 тысяч.

Это лучше, чем ничего, считает политик Гудков. В разговоре с ЗАКС.Ру он отметил, что в сложившихся условиях по-другому быть не может и акция прошла "достаточно неплохо". Политик добавил, что онлайн-митинг позволил мобилизовать всех сторонников и не откладывать на неизвестное время обсуждение важных сейчас вопросов. При этом, Гудков уверен, что акция в оффлайне все же лучше.

- Одно дело человек выходит в интернет, другое дело человек выходит на улицу, то есть разные усилия предпринимаются. Онлайн человек абсолютно не рискует и совершает минимальные усилия для того, чтобы в этом принимать участие. Человек, который приходит на площадь, понимает, что неизвестно, чем это может закончиться, что могут быть и какие-то задержания. Человек идет на большие риски и участвует в этом более, скажем так, самоотверженно. Поэтому оффлайн митинги всегда будут лучше, чем онлайн, - заявил Гудков.

С ним отчасти согласен политолог Дмитрий Солонников. Он считает, что человек выходит на улицу, если действительно хочет что-то изменить. Борьба подразумевает под собой некую долю риска, отметил политолог.

- Если человек готов рисковать своим будущим, своим здоровьем, то да, конечно, он должен выйти на улицу. Революционеры сидели в тюрьмах, революционеры отправлялись на каторгу, те, которые хотели что-то изменить, а не дома на листочках бумаги в книжечках писали свои протесты, - заявил Солонников.

Он добавил, что онлайн-митинги - прекрасный способ протеста. Власть его не видит, а сами участники акции никак пострадать не могут, пояснил политолог.

- Я думаю, с точки зрения участия интернет-"хомячков" это прекрасное времяпрепровождение. С точки зрения властей это тоже замечательно: все протесты неизвестно где, никто никого не видит, результатов от них - ноль, но люди получили удовольствие, и для реальной повестки дня не имеет никакого значения, - отметил Солонников.

Политолог Александр Конфисахор с таким мнением не согласен. Он считает, что от онлайн-митингов определенно есть польза - они мобилизуют людей, дают возможность высказаться и увидеть, сколько у них сторонников. Конфисахор сравнил происходящее с "арабской весной", когда протестная активность в интернете привела к реальным акциям на улицах.

- Люди увидят, как их много, насколько они близки, что они вместе могут решить, как выйти из этой ситуации, друг друга поддержать. Это просто позволяет увидеть реальное количество сторонников, тех, кто пока еще сидит на диване, в интернете общается, высказывает свое недовольство. Потом некое количество может перейти в качество, когда люди решат, что нас уже много, никакой Росгвардии, никакой полиции не хватит, чтобы нас остановить. И может резко такая критическая ситуация наступить, что люди выйдут на улицы, не побоявшись, договорившись о том, что в такое-то время, в такой-то день мы все выходим в такое-то место, - уверен Конфисахор.

По его мнению, власти внимательно следят за подобными митингами. Об этом же 21 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он призвал не преувеличивать значимость акций в интернете, но признал, что власти их отслеживают.

Выступающие на акции 28 апреля общественно-политические деятели призывали людей быть активнее в интернете и социальных сетях: подписывать петиции, рассказывать о ситуациях в больницах и писать обращения на важные темы.

- Важно говорить о том, что сейчас происходит в стране. Пусть не на площадях, пускай дома, сейчас действительно надо оставаться дома. Я уверен, что ситуация изменится и по окончании всей этой пандемии мы выйдем на улицу, выйдем на площади и спросим с власти, почему она бросила людей, - заявил в своем выступлении на митинге Пивоваров.

В разговоре с ЗАКС.ру он отметил, что раздумывает над проведением еще одного онлайн-митинга. Если ситуация не изменится, то такое мероприятие стоит повторить, считает Пивоваров.

София Саттарова

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