Резник об отчете Беглова: Это отвратительное действие

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник прокомментировал с трибуны ежегодный доклад губернатора Александра Беглова, а после призвал своих коллег выразить недоверие градоначальнику.

- То, что мы наблюдали до перерыва - это отвратительное действие. Как я и говорил, это партхозактив, с заранее заготовленными вопросами, с невозможностью выступить, - сообщил с трибуны парламентарий.

Ответы Беглова на вопросы депутатов Бориса Вишневского и Ольги Ходуновой Резник назвал "хамством". Он также заявил о распространении "фейков" со стороны Смольного в первый месяц борьбы с пандемией:

- На что был потрачен этот месяц? Я утверждаю, что первое что делала власть - она обманывала город, распространяя фейки о том, что у города хватает мест, что стационары готовят, что хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, что средствами индивидуальной защиты обеспечены все медики.

Позже оппозиционер отметил, что Беглов не подходит Петербургу и в обычных условиях, и как антикризисный менеджер. По мнению Резника, заместители губернатора Эдуард Батанов и Максим Соколов смогли бы управлять ситуацией лучше.

Депутат заявил о необходимости отставки Беглова, но обсуждать вынесение недоверия губернатору в парламенте не стали. За главу города заступился спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, заявивший, что сейчас не время для критики.

- Вы же прекрасно понимаете, в каких условиях все работают. Хотя бы в этих условиях отойдите от протестной повестки. Даже ваша Ангела Меркель говорила, что такого явления [как пандемия COVID-19] не было за 75 лет после войны. Поэтому мы в нынешней ситуации должны работать вместе, - подчеркнул председатель парламента.

Его поддержала лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева. Она сравнила сложившуюся ситуацию с военной и призвала не желать поражения своему правительству.

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