"Ко второму чтению мы можем увидеть снижение доходов": БФК одобрил корректировку бюджета Петербурга

Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Петербурга на заседании 18 мая поддержал предложенный Смольным проект корректировки бюджета города на 2020 год. Представивший документ председатель комитета финансов Алексей Корабельников рассказал, что изначально поправки в бюджет планировались только осенью, однако пандемия коронавируса и отчасти колебание цен на нефть заставили пересмотреть планы.

Расходную часть городской казны предложено сократить с 727,7 до 677,1 млрд рублей, доходную - с 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей. Дефицит, таким образом, увеличится почти вдвое и составит 104 млрд. При этом резервный фонд города вырастет до 31 млрд рублей. Изначально он составлял 1 млрд рублей, затем постановлением городского правительства был увеличен в 10 раз. БФК отдельно одобрил законопроект Смольного, позволяющий снять ограничение на объем резервного фонда. Корабельников отметил, что норма об увеличении фонда будет действовать только до конца 2020 года.

Заксобрание корректировку бюджета рассмотрит в первом чтении 20 мая. Однако отдельные депутаты озвучили свои вопросы и предложения в рамках заседания БФК.

Так, беспартийный Максим Резник поинтересовался, почему корректировкой не было предусмотрено выделение средств на строительство новой ледовой арены на месте СКК. Вице-губернатор Эдуард Батанов ответил, что от планов возведения объекта город не отказывается, но соответствующая строка в бюджете появится, когда закончатся проектировочные работы.

Лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский обратил внимание, что корректировкой бюджета не предусматривается выделение средств на лечение больных спинальной мышечной атрофией. Ранее он обращался по этому поводу к губернатору Александру Беглову и тот признавал важность проблемы. Батанов пообещал, что правительство рассмотрит этот вопрос и по возможности примет решение.

Единоросс Елена Киселева напомнила чиновникам об обращении от имени возглавляемой ей комиссией по социальной политике с просьбой увеличивать дофинансирование по нескольким пунктам. В том числе выделить дополнительные средства стационарам на покупку лекарств и пожарную безопасность, возместить затраты социально ориентированным НКО, рефинансировать расходы на единовременные выплаты самоизолированным пенсионерам. Батанов заверил, что частично успел ознакомиться с изложенными в письме просьбами.

"Будем смотреть, что можно сделать. Я не исключаю, что ко второму чтению мы увидим снижение доходов. Не хотелось бы и увеличения дефицита", - добавил вице-губернатор.

Надежда Тихонова из "Справедливой России" предложила Смолному отказаться от проекта ВСД, а коммунистка Ирина Иванова спросила у чиновников о сокращении жилищных программ. Корабельников признал, что в существующих условиях приходится предпринимать непопулярные решения. Однако, отметил он, сокращены только программы "Молодежи - доступное жилье" и "Расселение коммунальных квартир", а остальные будут сохранены в полном объеме.

Подробнее о планируемых изменениях бюджета в рамках весенней корректировки читайте в материале ЗАКС.Ру.

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