Активиста Иванкина отпустили из полиции с протоколом о нарушении самоизоляции

Активиста Павла Иванкина отпустили из 28 отдела полиции, ему выписали протокол за нарушение режима самоизоляции, сообщает Telegram-канал "Агит Россия".

Протокол составлен ст. 8.6.1 закона Санкт-Петербурга. Ему грозит штраф в 4 тысячи рублей.

Иванкина задержали у Гостиного двора, когда он встал в одиночный пикет в поддержку арестованного спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара. Кроме него, задержали еще трех человек.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. После этого в Москве и Петербурге журналисты и активисты вышли в одиночные пикеты. В Петербурге – девять.