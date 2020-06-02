Протоиерей Смирнов ждет от новой Конституции защиты людей с момента их зачатия

Протоиерей Дмитрий Смирнов, известный своими неоднозначными ультраконсервативными высказываниями, в свете грядущего вынесения на голосование поправок в Конституцию, предложил еще одну поправку, кажущуюся ему жизненно важной. В своем обращении к членам Федерального собрания он подчеркнул важность защиты россиян с момента их зачатия и противодействия таким образом абортам.

"Прямо сейчас в больницах лежат люди на ИВЛ, которые не дышат самостоятельно и получают внутривенное питание, то есть не могут дышать и питаться самостоятельно. Означает ли это, что должно считать допустимым их убийство? Очевидно, что это не так. Точно так же человеческая жизнь должна защищаться на всем ее протяжении", - пишет священнослужитель, чей текст цитирует "Интерфакс".

По мысли представителя РПЦ, представление о том, что жизнь начинается с момента рождения, и морально, и даже научно устарело.

Голосование по уже принятым всеми органами власти поправкам пройдет 1 июля. Голосовать можно будет дистанционно, без паспорта и в течение нескольких дней. Оппозиционеры критикуют это мероприятие с начала года.