Неизвестные прокололи колеса машины бурятского активиста, собиравшегося навестить шамана Габышева

Недоброжелатели испортили колеса автомобиля, который принадлежит бурятскому активисту Дмитрию Баирову: накануне он собирался отправиться в Якутию, чтобы навестить помещенного в психбольницу шамана Александра Габышева. О злоключениях активиста поведал в беседе с "МБХ медиа" общественник Зуртан Халтаров.

О намерении посетить Габышева Баиров сообщил ранее: по словам Халтарова, он планировал выехать 5 июня, однако минувшей ночью, спустившись во двор своего дома, он услышал странный звук и увидел людей, прокалывающих колеса его машине. Увидев подходящего Баирова, неизвестные ретировались, оставив в одном из колес нож. Другие авто не пострадали.

Напомним, Габышева задержали 12 мая после того, как его дом взяли штурмом бойцы ОМОН. Перед этим к нему несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками и собиравшиеся взять у него биоматериал для теста на коронавирус.

После этого его силой поместили в ПНД, врачи которого сочли "изгонителя Путина" опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.