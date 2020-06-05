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12:55

Неизвестные прокололи колеса машины бурятского активиста, собиравшегося навестить шамана Габышева

фото ЗакС политика Неизвестные прокололи колеса машины бурятского активиста, собиравшегося навестить шамана Габышева

Недоброжелатели испортили колеса автомобиля, который принадлежит бурятскому активисту Дмитрию Баирову: накануне он собирался отправиться в Якутию, чтобы навестить помещенного в психбольницу шамана Александра Габышева. О злоключениях активиста поведал в беседе с "МБХ медиа" общественник Зуртан Халтаров.

О намерении посетить Габышева Баиров сообщил ранее: по словам Халтарова, он планировал выехать 5 июня, однако минувшей ночью, спустившись во двор своего дома, он услышал странный звук и увидел людей, прокалывающих колеса его машине. Увидев подходящего Баирова, неизвестные ретировались, оставив в одном из колес нож. Другие авто не пострадали.

Напомним, Габышева задержали 12 мая после того, как его дом взяли штурмом бойцы ОМОН. Перед этим к нему несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками и собиравшиеся взять у него биоматериал для теста на коронавирус.

После этого его силой поместили в ПНД, врачи которого сочли "изгонителя Путина" опасным для общества. Позднее суд признал законным помещение Габышева в психдиспансер.

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