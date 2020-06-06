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17:57

Поставленные из-за коронавируса КПП в Карелии уберут 8 июня

фото ЗакС политика Поставленные из-за коронавируса КПП в Карелии уберут 8 июня

В Карелии с 8 июня прекратят работу контрольно-пропускные пункты на пяти федеральных трассах, сообщил глава республики Артур Парфенчиков во "ВКонтакте".

По словам Парфенчикова, КПП уже "выполнили свою задачу" по контролю потоков въезжающих в регион, в том числе в майские праздники. Теперь, когда возобновилась работа почти всех отраслей экономики в республике, заработал общественный, железнодорожный транспорт, авиасообщение, контроль въезда по автомобильным трассам не нужен, пояснил он.

Однако закрытие КПП не означает отмену требований к прибывающим в Карелию из других регионов, подчеркнул Парфенчиков. Они, как и прежде, должны сообщить о прибытии на горячую линию минздрава (8-800-201-06-57) и остаться на карантине в течение 14 дней.

На 6 июня в Карелии известно о 614 случаях заражения коронавирусом. Въезд в республику был ограничен с середины апреля.

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