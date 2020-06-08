18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:59

Шишкина считает слабой тактикой бойкот "конституционного" голосования

фото ЗакС политика Шишкина считает слабой тактикой бойкот "конституционного" голосования

Лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина поделилась своим свежим взглядом на приближающееся голосование по поправкам в Конституцию, дата и условия которого стали более-менее ясны. Несмотря на облегченную и растяженную во времени процедуру, которая, как многие считают, способна развязать руки фальсификаторам, Шишкина не видит иного пути для протеста, кроме личного посещения участка.

"И Алексей Навальный, и Григорий Явлинский уже проходили этот путь по предложению нам бойкота. <...> Я всегда выступаю за то, чтобы ходить. Дело в том, что бойкот - это очень в нынешних условиях очень слабая форма проявления общественного мнения, как бы ни была несовершенна электоральная история, какие бы вопросы ни вызывала сама процедура голосования (переносилась дата, потом эти методики досрочки...). Только приход людей может что-то изменить", - рассудила политик в эфире "Эха Петербурга".

По словам Шишкиной, странно, что до сих пор такие вещи вызывают споры, поскольку, в ее понимании, ситуация элментарная и для ее понимания необязательно "быть политическим математиком": чем меньше на участки приходит критически настроенных людей, тем больший процент подконтрольных бюджетников делает свое дело.

Голосование за новую версию состоится 1 июля. Главной поправкой, несмотря на замалчивание ее в агитационных роликах, принято считать обнуление президентских сроков Владимира Путина, в настоящее время находящегося на своем четвертом сроке.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:14 Координатор "Наблюдателей Петербурга": Члены УИК отказываются работать на голосовании по Конституции

16:17 Члены избиркомов склоняют коллег к бойкоту "конституционного" голосования

15:41 Суд в Петербурге не стал наказывать участницу пикета против изменения Конституции

13:21 Председателя "Открытой России" оштрафовали за демонстрацию Конституции

13:06 На сайте по голосованию по Конституции происходили "метаморфозы" с пунктом об "обнулении" президентских сроков

12:59 "Левый фронт" объявил о бойкоте голосования по поправкам в Конституцию

11:27 "Яблоко" выступило против голосования по поправкам в Конституцию

7 июня, 17:15 Памфилова перечислила причины, по которым Петербургу отказали в проведении электронного голосования

5 июня, 18:48 Горизбирком начал принимать заявления для надомного голосования по Конституции

5 июня, 15:02 Поправки в Конституцию: Коронавирус как барьер для оппозиции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:31 Вишневский пытается помочь больным гепатитом с доступом к лечению

17:23 Националиста Дацика осудили на год за попытку незаконно пересечь границу

17:14 Координатор "Наблюдателей Петербурга": Члены УИК отказываются работать на голосовании по Конституции

17:10 На стройке станции "Горный институт" погиб рабочий: возбуждено уголовное дело

16:59 В Ненецком автономном округе разлилось десять тонн нефтепродуктов

16:42 "Жалоб было много": Глава комтранса объяснил перенос транспортной реформы на осень 2021 года

16:17 Члены избиркомов склоняют коллег к бойкоту "конституционного" голосования

15:47 Белковский: Собянин вынужденно снимает карантин под давлением Кремля

15:41 Суд в Петербурге не стал наказывать участницу пикета против изменения Конституции

15:23 Титов считает, что ситуация с COVID-19 позволяет активнее возвращать петербургский бизнес к работе

15:10 Муниципал: Главу МО "Гавань" вызвали в полицию по заявлению о "фейк-ньюс"

14:56 Ленобласть закупит препаратов для лечения COVID-19 на 50 млн рублей

14:36 Полиция в очередной раз проигнорировала угрозы "Пилы" в адрес ЛГБТ-активистов

14:10 С 9 июня в Москве отменяются пропускной режим, самоизоляция и график прогулок

13:58 Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru