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Поправки в Конституцию

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18:00

Социолог Юдин: Изучение нарушений на голосовании по поправкам отнимет семь лет

фото ЗакС политика Социолог Юдин: Изучение нарушений на голосовании по поправкам отнимет семь лет

Философ и социолог Григорий Юдин, в течение года регулярно пишущий статьи и посты о поправках в Конституцию, высказался о предстоящем голосовании максимально пессимистично. Будучи сторонником бойкота, он попытался предугадать масштаб возможных фальсификаций и нашел его колоссальным и беспрецедентным. О грядущих нарушениях ему говорит буквально все: растянутость плебисцита во времени, возможность голосовать дистанционно без веской причины, регулярная дезинфекция помещений для голосования, сообщения о принуждении бюджетников к участию. Наблюдатель, считает Юдин, не сможет за всем уследить априори и, более того, будет по объективным причинам лишен доказуемых аргументов.

"Не очень понятно, как они смогут предупредить, скажем, ситуацию, когда в течение недели 6 раз закрывается участок, после чего председатель комиссии его опечатывает, а ночью председатель комиссии приходит и забрасывает 50 бюллетеней и потом спокойно уходит домой, открывает всё снова. У вас даже не будет повода конфликтовать с председателем комиссии, потому что вы же не знаете, откуда там эти 50 бюллетеней взялись", - озвучил социолог один из них в интервью "Эха Москвы".

Элементарный расчет подсказал гостю эфира, что, если после голосования всерьез заняться исследованием нарушений, то на это гарантированно уйдет большой кусок жизни любого человека.

"Есть очень мощные команды наблюдателей, которые годами, обращаю ваше внимание, анализируют записи с избирательных участков, для того, чтобы понять, были там фальсификации или нет. И где-то через год работы они могут по нескольким участкам сказать, что явка была нарисована 1000 человек, а реально там было всего 600. Это происходит, когда выборы один день, а теперь выборы будут происходить 7 дней. То есть для того, чтобы охватить это количество участков, вам понадобиться примерно 7 лет", - суммировал Юдин.

Отметим, что перед днем голосования 1 июля Петербург все интенсивнее склоняют к голосованию за поправки в основной закон посредством уличной рекламы. Глава ЦИК Элла Памфилова не видит ничего противозаконного в такой агитации.

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