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11:41

Резник и Вишневский раскритиковали идею парада в разгар эпидемии

фото ЗакС политика Резник и Вишневский раскритиковали идею парада в разгар эпидемии

На заседании Заксобрания Петербурга 23 июня оппозиционные депутаты критически высказались об идее проводить парад Победы 24 июня.

- Какой ответственный человек принял решение проводить парад в разгар пандемии? – удивился с трибуны беспартийный Максим Резник.

По его словам, реально патриотическим шагом было бы не устраивать торжественные мероприятия, несмотря на еще не побежденный коронавирус, а увеличить пенсии ветеранам Великой Отечественной войны. Накануне Резник внес в ЗакС разработанный Алексеем Навальным законопроект  об увеличении пенсионных выплат участникам войны до уровня не менее 200 тысяч рублей.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил оппозиционеру, что парад – это "великая сакральная вещь".

- Это величайшее мероприятие, которое необходимо всему миру как напоминание, что Советский Союз одержал победу над нацизмом, - отметил Макаров.

Резник согласился, что парад 9 мая – святое мероприятие, но запланированные на 24 июня торжества он назвал "парадом Путина".

Его поддержал лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский. По мнению "яблочника", торжественный парад 24 июня не имеет никакого отношения к памяти о погибших в Великую Отечественную войну. Макаров отключил оппозиционеру микрофон. Через некоторое время оппозиционерам оппонировал депутат от "Единой России" Андрей Васильев. Он призвал коллег не "превращать трибуну в балаган" и не пересказывать слова Навального, а обращаться к первоисточникам.

Напомним, 24 июня в Москве, а также во многих других городах России пройдут парады, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ранее из-за эпидемиологической ситуации были отменены аналогичные мероприятия, приуроченные к 9 мая. С 25 июня начнется неделя досрочного голосования по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и другим поправкам в Конституцию.

Отметим, что 24 июня 1945 года состоялся парад войск красной армии  на Красной площади.


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