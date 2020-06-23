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Поправки в Конституцию

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12:50

Беглов пока не ответил Памфиловой на вопросы о принуждении бюджетников к голосованию

фото ЗакС политика Беглов пока не ответил Памфиловой на вопросы о принуждении бюджетников к голосованию

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 23 июня сообщила, что лидером по числу жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию является Петербург. В ЦИК поступило 27 обращений из города на Неве. Памфилова уже направила свои вопросы губернатору Петербурга, но ответа пока не получила. 

Всего в ЦИК поступило на данный момент 70 обращений о разного рода давлении на избирателей. Памфилова заверила, что вверенная ей комиссия желает "в корне выжечь эту заразу".

"Уважаемые граждане, я хочу к вам обратиться: никого не бойтесь, голосуйте там, где вы считаете нужным, свободно и так, как вы считаете нужным. Если будут появляться какие-то факты малейшего принуждения кого бы то ни было – оперативно будем реагировать. Надеюсь, что в этот раз наказание будет неизбежным. Никто не имеет права лишать человека права свободного волеизъявления", - заявила глава ЦИК. 

Также Памфилова обратилась к лицам, оказывающим на подчиненных давление. По ее мнению, эти люди пытаются решить свои личные проблемы, используя административный ресурс, чтобы "кому-то там потом отрапортовать". "Имейте в виду, что мы жестко будем это пресекать", - заявила глава ЦИК. 

Из 70 полученных жалоб 27 поступили из Петербурга и 23 – из Москвы. В столице, как сообщила Памфилова, удается оперативно получить реакцию властей и прокуратуры. 

"По Петербургу не могу этого сказать. Не видела реакции ни реакции губернатора, ни прокуратуры. Но надеюсь, дождемся", - сообщила глава ЦИК. 

В то же время Памфилова обратила внимание, что многие жалобы не содержат сведений о конкретных виновниках принуждения, что затрудняет решение проблемы. Только в 52 поступивших обращениях были указанны конкретные работодатели, оказывающие давление на своих сотрудников. "Разговоров много, шума много. В сухом остатке из 70 обращений только 52, в которых можно за что-то зацепиться. Остальное все так… для сарафанного радио", - посетовала Памфилова.

Те жалобы, где содержатся необходимые для разбирательства сведения, ЦИК обещает взять под жесткий контроль. Памфилова рассчитывает, что меры будут приняты, а люди проголосуют свободно, и "ничего им за это не будет". "Не бойтесь этого недобросовестного шантажа, - призвала глава ЦИК россиян. - Скорее всего, наказание постигнет того, кто занимается этими неблаговидными делами, с одной стороны, пытаясь угодить, чтобы решить собственные проблемы, с другой стороны, перечеркивая всю нашу огромную работу, направленную на достоверность и чистоту голосования". 

Она также отметила, что только 22 июня получила обращение от депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, в котором он излагал примеры принуждения бюджетников к откреплению от своих участков и досрочному голосованию. По словам Памфиловой, о многих из приведенных депутатом примеров комиссии уже было известно. 

ЗАКС.РУ ранее уже рассказывал о многочисленных жалобах так называемых бюджетников на принуждение к досрочному голосованию по месту работы. Зачастую сотрудников госпредприятий просят отчитываться начальству о том, где они намерены голосовать, иногда предлагая за волеизъявление во время "досрочки" отгулы. Пять депутатов Законодательного собрания Петербурга подписались под обращением к губернатору Александру Беглову с требованием пресечь эту практику. В то же время в Горизбиркоме такую "организационно-разъяснительную работу" оценивают положительно, считая, что она лишь помогает разграничить потоки голосующих. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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