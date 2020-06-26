Горизбирком: Глава УИК №398 считает предложение проголосовать за родителей "неудачной шуткой"

Председатель УИК №398 Кира Ракчеева заявила, что прозвучавшее на ее участке предложение главному редактору "Нового проспекта" Анне Невской проголосовать за ее родителей было "неудачной шуткой", об этом на брифинге вечером 26 июня рассказал заместитель начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.

По его словам, Горизбирком узнал о случившемся из сообщений в интернете. Проверка была назначена незамедлительно: ГИК обратился за разъяснениями к Ракчеевой, заявил Марголин-Каганский.

- Сейчас были получены объяснения от председателя данной участковой избирательной комиссии, которая сообщила о том, что с ее стороны это была неудачная шутка. Общероссийское голосование - это не шутка. Санкт-Петербургская избирательная комиссия считает абсолютно недопустимым любые попытки как-то даже в шутку предложить человеку нарушить закон и даже сделать вид, что ты собираешься нарушить закон, - сказал представитель Горизбиркома.

Он уточнил, что территориальной избирательной комиссии №22 дано указание рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности Ракчеевой. Также Марголин-Каганский от лица ГИК поблагодарил журналистку Невскую "за раскрытие этой ситуации".

Как сообщила Невская, ей дважды предложили проголосовать за родных. Ракчеева заявила ЗАКС.Ру, что члены ее комиссии ничего подобного озвучить не могли.

Марголин-Каганский на брифинге 26 июня добавил, что также Горизбирком заинтересовала информация о возможном вбросе бюллетеней в переносной ящик в Калининском районе. По этому поводу проверка еще идет, уточнил представитель ГИК:

- Мы на видео видим что-то похожее на вброс бюллетеней. По этой истории также проводится проверка. Есть определенные свидетельства о том, что эта история фейковая, но она очень нас обеспокоила, поэтому мы не можем пока сказать, что проверка завершена. Мы будем дальше изучать этот вопрос.

Напомним, видеозапись о вбросе опубликовала "Фонтанка.ру". Очевидец утверждает, что на видео запечатлено, как "впихивают пачками" бюллетени в переносной ящик УИК №505.

София Саттарова