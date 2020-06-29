Ройзман о голосовании по поправкам: Ноги не должны бежать впереди головы

Политик Евгений Ройзман, последовательно призывающий к бойкоту голосования по поправкам в Конституцию, снова посвятил свое устное повествование людям, призывающим прийти на участки и проголосовать против изменения основного закона. Сравнивая их с людьми, вынужденными голосовать "за", он признается, что последних способен понять в большей степени, несмотря на то, что отвергает поправки. Он также сравнил сторонников кампании "НЕТ" с мальчиком, который сверлит лунку во льду и которому постоянно говорят: "мальчик, здесь рыбы нет".

"И когда кто-то говорит "ну надо поднапрячься, ну еще немножечко, надо поднапрячься", я не знаю, что эти люди будут говорить вам 2-го числа. Они будут говорить, что недостаточно поднапряглись, или еще что-нибудь? Любой из них обязан понимать, что поправки были приняты 14 марта. Когда говорят "надо что-то делать, нельзя же просто сидеть на диване", знаете, иногда можно посидеть и на диване, ноги не должны бежать впереди головы", - заметил он на собственном YouTube-канале.

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