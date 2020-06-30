Шлосберг отклонится от позиции Явлинского на голосовании по поправкам

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг вопреки позиции бойкота, объявленной ранее основателем партии Григорием Явлинским, сообщил, что придет на избирательный участок и проголосует против поправок в Конституцию, о чем известил читателей своего Telegram-канала.

"Это голосование – не про Конституцию, а про всю нашу жизнь. Это голосование об отношении к Путину и ни о чём больше. Я против Путина и продолжения его политики и поэтому я проголосую против", - написал политик.

При этом Шлосберг добавил, что считает и сами поправки, и процедуру голосования незаконными явлениями.

"То, что мы видим сейчас по всей стране, отвратительно и унизительно для человека. Это противоестественный процесс продавливания неестественного решения", - отметил "яблочник".

О том, как голосуют в Петербурге, читайте в репортажах ЗАКС.Ру.

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