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Поправки в Конституцию

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16:17

Памфилова потребовала от Горизбиркома Петербурга не допускать провокаций на голосовании по Конституции

фото ЗакС политика Памфилова потребовала от Горизбиркома Петербурга не допускать провокаций на голосовании по Конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала Горизбирком Петербурга не допускать провокаций на голосовании по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

Памфилова пообщалась с главой СПбГИК Виктором Миненко по видеоконференцсвязи. Она заявила, что надеется на то, что ГИК сделает все, чтобы "комиссии работали максимально корректно, соблюдали все процедуры так, как надо, и не поддавались ни на какого рода провокации".

"У вас [в Петербурге] провокации будут обязательно, если мы сейчас не попытаемся предпринять целый ряд мер, чтобы их снивелировать. Но [провокации] готовятся, имейте в виду, поэтому члены комиссии должны быть максимально корректными, не поддаваться, наблюдатели должны работать <…> , все фиксировать, поступать корректно. Пусть они [те, кто готовят провокации] сами и оказываются в той грязной луже, в которую они сами себя посадят. Вашего участия и членов комиссии в этом быть не должно", - сказала Памфилова.

По ее словам, судя по многочисленным обращениям от граждан, информирование о возможностях голосования часто вопринимаются как некие формы давления, и "это надо учитывать, в том числе руководителям". Миненко в ответ заявил, что по всем жалобам, поступающим в Горизбирком, принимаются "самые жесткие меры".

Ранее Памфилова сообщила, что ЦИК передал властям и прокуратуре Петербурга почти 60 жалоб на принуждение к голосованию. Перед этим она представила перечень петербургских бюджетных учреждений, откуда поступала информация о принуждении. ЗАКС.РУ рассказывал о многочисленных жалобах бюджетников на принуждение к досрочному голосованию по месту работы. Часто сотрудников в этом случае просят отчитываться начальству о том, где они намерены голосовать, иногда предлагая за волеизъявление во время "досрочки" отгулы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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