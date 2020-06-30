Явлинский: Голосование по поправкам оскорбляет общественный интеллект

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский опубликовал текст, посвященный актуальной теме голосования по поправкам в Конституцию. Помимо использования термина "изнасилование" применительно к уже утвержденному закону, он прибегает также к этическим категориям, не принимая происходящее.

"Это оскорбление общественного интеллекта: унизительные действия власти в адрес граждан, задевающие чувство человеческого достоинства и направленные на понижение самоуважения. Возможно, пока еще это не всем очевидно, но очень скоро люди это осознают и не простят", - пишет политик.

Считая процедуру издевательской, Явлинский апеллирует к русским классическим литераторам и попрекает ими высокомерную и человеконенавистническую, по его мнению, власть: "так думать о народе не следует".

Явлинский по-прежнему призывает к бойкоту голосования по поправкам, упирая на то, что народ держат за "быдло". Его соратник Лев Шлосберг решил поступить иначе и проголосовать "против".

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