Путин принял участие в плебисците по Конституции

Российский глава Владимир Путин принял участие в голосовании по внесению предложенных им корректив в Конституцию, приехав на избирательный участок, расположенный в столичной РАН.

В числе ключевых поправок имеется та, которая позволит Путину обнулить свои президентские сроки и в случае желания участвовать в выборах вновь.

Ранее ЦИК опубликовал явку по стране - она составила чуть боле 55% за шесть дней с начала голосования.

В то же время глава Центризбиркома Элла Памфилова уведомила, что серьёзных нарушений в голосовании не было, несмотря на то, что днем ранее на участке №2191 в Петербурге журналисту Давиду Френкелю сломали руки полицейские.