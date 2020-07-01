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Поправки в Конституцию

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11:58

Резник о поправках в Конституцию: Надеюсь, что эта процедура разбудит в гражданах чувство собственного достоинства

фото ЗакС политика Резник о поправках в Конституцию: Надеюсь, что эта процедура разбудит в гражданах чувство собственного достоинства

Беспартийный депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию на избирательном участке № 155. В своих соцсетях парламентарий написал, что решил заявить "о своем непризнании обнуления сроков Путина путем голосования "НЕТ".

На выходе из участка депутат заявил, что считает большинство принятых поправок прикрытием одной, "самой главной". Комментарий Резника выложил в своем Twitter-блоге корреспондент "Эха Москвы в Петербурге" Сергей Кагермазов. 

"Понятно, что результаты подтасуют и нарисуют, какие нужно товарищу из бункера. Но все равно надеюсь, что эта процедура разбудит в большем числе граждан нашей страны чувство собственного достоинства. Не быть баранами, не быть стадом, которое загоняют во время эпидемии ради того, чтобы потешить самолюбие не очень вменяемого человека", - заявил депутат.

Напомним, голосование по одобрению изменения Конституции, в том числе поправки, разрешающей Владимиру Путину снова идти на президентские выборы, продлится до восьми часов вечера 1 июля. По данным, ЦИК за первые шесть дней недельного голосования в нем приняли участие более 2,2 млн петербуржцев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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